Caro voli in Sicilia, Schifani: possibili aumenti per Pasqua. Codacons critico sulle contromisure

L'associazione commenta negativamente l'approccio della Regione al problema: "Iniziative deludenti finanziate dai cittadini"

Le parole del presidente della Regione Renato Schifani sulla possibile imminenza di aumenti delle tariffe aeree per Pasqua suscitano preoccupazioni riguardo al persistente problema del caro-voli in Sicilia. Nonostante la consapevolezza del rischio, il Codacons Sicilia si mostra scettico riguardo alle dichiarazioni dell’Amministrazione regionale, affermando che le iniziative intraprese non contribuiranno significativamente a ridurre i prezzi dei biglietti aerei per l’isola.

Nel commentare l’approccio adottato dalla Regione, il Codacons Sicilia esprime dissenso nei confronti di iniziative come sconti mirati a una ristretta cerchia di fortunati, finanziati attraverso i fondi dei cittadini. L’organizzazione ribadisce la necessità di misure più incisive per contrastare le politiche tariffarie delle compagnie aeree e gli algoritmi che innalzano i costi dei voli durante le fasi di massima richiesta da parte dei viaggiatori. Il Codacons Sicilia attende una risposta positiva dall’Antitrust, il quale ha avviato un’indagine sugli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree in Italia, in seguito a un esposto presentato dall’organizzazione stessa.