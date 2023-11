Carrellati per i rifiuti usati per occupare suolo pubblico - Tempostretto

Questi comportamenti si vanno estendendo a macchia d'olio. La Polizia municipale deve intervenire al più presto per sanzionarli

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “E nessuno interviene”. Già, nessuno interviene. Abbiamo denunciato più volte l’abitudine di utilizzare i carrellati dei rifiuti per occupare suolo pubblico ai fini e negli spazi più diversi. Per avere questa opportunità in modo regolare, esiste una procedura specifica da avviare presso il Comune che comporta il pagamento di un canone di concessione.

Non sappiamo se nel caso segnalato l’autorizzazione sia stata concessa e sarebbe il caso che la Polizia municipale verificasse. Naturalmente ci auguriamo che tutto sia a posto. Anche se lo fosse, però, non c’è alcun dubbio che i carrellati non vadano utilizzati nel modo evidenziato dalle immagini, per una questione di decoro pubblico e per equità nei confronti di coloro che rispettano le regole.