Carreri al Pd: “Dubbi legali infondati sulle nomine delle esperte”

"La procedura è stata corretta", precisa l'assessore e coordinatore cittadino di Sud chiama Nord. Rimangono i dubbi politici sull'operaziione

MESSINA – A rispondere alla nota dei consiglieri comunali Dem è l’assessore e coordinatore cittadino di Sud chiama Nord Nino Carreri. Ecco la sua risposta: “L’avviso per il reclutamento degli esperti Fua è stato pubblicato anche sul portale Inpa (il portale unico del reclutamento della pubblica amministrazione, n.d.r.) pur non essendo obbligatorio. Di conseguenza, l’affermazione del Pd messinese, che ipotizzava il mancato inserimento dell’avviso sulla piattaforma, risulta infondata. Ancora una volta, nel tentativo di attaccare a tutti i costi e criticare l’operato della Giunta Basile, il Partito democratico non si è preso il giusto tempo per verificare come stiano effettivamente le cose. Ma lo spieghiamo noi senza difficoltà”.

Continua Carreri: “Sebbene gli enti locali non siano tenuti a pubblicare tali avvisi su Inpa, in questo caso la pubblicazione è comunque avvenuta ed è consultabile. L’obbligatorietà è infatti richiamata solo per le procedure concorsuali, con l’assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali. Tanto si doveva per chiarezza nei confronti dei cittadini, che hanno il diritto di sapere che questa amministrazione ha sempre operato nel pieno rispetto delle norme. Siamo certi che chi legge saprà trarre le giuste conclusioni”.

La selezione pubblica nel campo della progettazione e i dubbi politici

Si tratta di un “avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di collaborazione di lavoro non subordinato per una durata massima di 12 mesi di 3 professionisti esperti, in possesso di alta specializzazione, elevata professionalità e comprovata esperienza da destinare al supporto dell’attività di progettazione, al fine di garantire il funzionamento operativo dell’Ufficio comunale e l’attuazione territoriale delle politiche di coesione 2021/2027 della Regione siciliana”.

Probabilmente, era molto più azzeccata la prima nota del Pd: “Nomine poco opportune sul piano politico e del metodo. E hanno le competenze necessarie per progettare importanti fondi comunitari per Messina? Ancora una volta prevale l’aspetto fiduciario. Due ex componenti (Loredana Bonasera e Alessandra Franza, n.d.r.) – tra cui l’ex presidente – del Cda di Amam, assieme a una professionista vicina agli ambienti sindacali dell’ex sindaco De Luca (Paola Lombardo, n.d.r.), rivestiranno i delicati compiti di esperti in redazione, gestione, rendicontazione di progettualità da far finanziare con fondi comunitari. A tal proposito, ci appare davvero singolare e poco opportuno che due ex membri di Consigli di amministrazione, che la stessa amministrazione ha ritenuto di dover congedare soltanto qualche mese fa, per ragioni ovviamente connesse con una non sufficiente gestione della crisi idrica della città, vengano a distanza di così poco tempo premiati in ruoli amministrativi così delicati”.

Il risiko politico di De Luca e il “rimpastino”

Senza nulla togliere alle tre figure nominate, è chiaro che il tema della fedeltà in politica sia un terreno complicato e spesso scivoloso. Ancora di più se consideriamo l’impressione generale: il rimpastino voluto dal leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, dopo la sconfitta alle europee, non ha rafforzato la Giunta sul piano amministrativo. E rimane la sensazione che sia stato più un risiko politico, con spostamenti di pedine.

