Carreri: “Amam ha comunicato con puntualità e trasparenza”

L'assessore risponde al presidente della III Municipalità Cacciotto in merito alla carenza idrica in diverse zone a Messina

MESSINA – Se per il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, “Amam non ha comunicato la mancanza d’acqua“, l’assessore Nino Carreri respinge le critiche. Ecco la sua risposta: “Amam ha comunicato puntualmente e con trasparenza. Le affermazioni diffuse in queste ore sono del tutto infondate e non corrispondono alla realtà dei fatti. “Amam, come documentato dalle comunicazioni pubblicate sui canali ufficiali, ha fornito aggiornamenti puntuali e trasparenti sull’evoluzione della situazione, offrendo indicazioni chiare e utili alla cittadinanza. È stato inoltre specificato che le principali difficoltà avrebbero interessato le zone centro-nord, le aree periferiche e i villaggi collinari della fascia nord, nonché altre aree del territorio che, in via precauzionale, sono state indicate come potenzialmente soggette a riduzioni della pressione idrica, soprattutto quelle già provate dai recenti eventi incendiari“.

Ribadisce l’assessore: “Si continua a tentare di strumentalizzare una condizione complessa, ignorando il lavoro quotidiano svolto con serietà e senso di responsabilità dall’amministrazione comunale e dagli enti gestori coinvolti. Il rispetto nei confronti dei cittadini passa dalla verità dei fatti, non da narrazioni distorte utili solo ad alimentare confusione e allarmismi”.

