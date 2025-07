Messina, “mancanza d’acqua non annunciata nella Terza Municipalità”

Il presidente Cacciotto chiede chiarimenti all'Amam e al sindaco. "Ecco le zone che soffrono di più"

MESSINA – La Terza Municipalità tra mancanza d’acqua non annunciata e le fiamme. Il sindaco in silenzio. Troppi episodi di carenza o scarsa pressione d’acqua nel territorio della Terza Municipalità che prescindono dagli incendi che si sono sviluppati ieri”. Così, in una nota, il presidente Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia”.

Spiega il presidente della III Circoscrizione: “A Villaggio Aldisio da giorni c’è una scarsa pressione idrica e già alle 10, come alcuni residenti mi hanno rappresentato, non c’è più acqua. A Catarratti da giovedì diverse famiglie sono senza acqua; al Rione Annibale (ex Case Gialle), così come a Gescal, da due giorni sono senza acqua. Al Quartiere Lombardo scarsa pressione idrica. A Cumia da stamattina si registrano problemi di acqua così come a Messina 2, dove da ieri ci sono famiglie senza acqua (forse per l’incendio di ieri?). Amam da ieri non da più notizie, che comunque non includevano i villaggi della Terza Municipalità. VIllaggi esclusi, secondo l’ultimo comunicato dell’azienda partecipata, da qualsiasi problema”.

“Nessuna comunicazione ufficiale da Amam e sindaco sui disagi idrici nella Terza Municipalità”

Continua Cacciotto: “Stamattina ho chiesto ad Amam il perché di questi disagi ma sostanzialmente la risposta è che: “Siamo in erogazione”. Purtroppo una cosa è certa: tante famiglie senza acqua, temperature pazzesche, incendi, e i cittadini della Terza Municipalità che non sanno come fare. In tutto questo si registra un silenzio dell’Amam almeno sotto il punto di vista della comunicazione ufficiale, senza parlare del sindaco. Tra incendi e carenza d’acqua, il territorio ed i cittadini della Terza Municipalità stanno vivendo seri momenti di difficoltà”.

