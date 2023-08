Carri attrezzi a Ganzirri. Divieto di sosta per pulizia strade... a volte FOTO - Tempostretto

Residenti costretti a parcheggiare lontano ma poi spesso non si vedono mezzi all’opera

Divieto di sosta con rimozione, per pulizia marciapiedi e bordo strada, ogni martedì dalle 7 alle 10. Il cartello, sul lungolago di Ganzirri, è inequivocabile e ci sarebbe poco da dire: chi lascia l’auto parcheggiata in quegli orari dovrebbe sapere che rischia di vedersela portare via col carro attrezzi.

Ad agosto i residenti aumentano notevolmente e sostare non è mai facile. L’orario costringe i residenti a cercare un parcheggio lontano sin dal lunedì sera, a meno di non doversi alzare apposta alle 6.30 del mattino.

Pazienza, un “sacrificio” in cambio della pulizia di marciapiedi e strade, servizio utile per tutta la zona. Peccato che più di una volta questo servizio non sia stato reso. Alcuni residenti raccontano di aver parcheggiato lontano la propria auto la sera prima, per poi vedere che la mattina dopo non c’era nessun mezzo a fare pulizia.

Tanto che, dopo alcuni martedì… a vuoto, molti hanno ripreso a parcheggiare vicino casa. Stamattina, però, probabilmente anche a causa del fatto che domenica ci sarà la festa di San Nicola, i mezzi pulitori sono entrati in azione, con tanto di carri attrezzi al seguito per rimuovere le auto in sosta.