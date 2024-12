Cartour, cambiano i giudici che processeranno i vertici societari

Il processo a Franza e Matacena sulla presunte "carte false" nel noleggio della nave Delta passa al tribunale collegiale

MESSINA – Era fissata per ieri la prima udienza del processo sulle attività della Cartour, la società satellite di Caronte & Tourist al centro di un accertamento per presunta evasione fiscale. L’inizio del dibattimento vero e proprio è però slittato a marzo del 2025, con prima udienza fissata il 4 marzo. Il giudice monocratico che ieri ha “chiamato la causa” ha infatti accolto l’eccezione dei difensori e trasmesso gli atti al Collegio: i reati contestati, infatti, sono di competenza della Corte collegiale del Tribunale, e non del solo monocratico.

Il processo

Il dibattimento è stato deciso per approfondire le eventuali responsabilità del Consiglio di amministrazione della Cartour Lorenzo Matacena, il vice Pietro Franza, il consigliere Luigi Genghi e gli amministrativi Edoardo Bonanno ed Ortensia Rotondo, difesi dagli avvocati Alberto Gullino, Anna Scarcella e Antonello Scordo. Nel maggio del 2022 era scattato il sequestro milionario, poi annullato.

La nave “a scafo nudo”

Il processo riguarda gli accertamenti della Guardia di Finanza, che ha esaminato vagliato le modalità di noleggio di una delle navi della società, la Delta. Noleggio attraverso il quale, secondo l’accusa, la holding ha “abbattuto” i costi fiscali dell’80%, non avendone in realtà i requisiti. Questo perché la nave è stata noleggiata “a scafo nudo”, senza l’equipaggio cioè, requisito essenziale per la detrazione (leggi qui i dettagli dell’inchiesta). Tra le contestazioni anche le dichiarazioni presentate per l’accensione di un mutuo da 34 milioni di euro.