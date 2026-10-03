Caruso: “Ecco a cosa sono destinati i 70mila euro del bando ‘Città che legge'”

L'assessore alla cultura risponde al Collettivo "Messina Scrive"

“Il progetto è stato premiato per una ben precisa proposta fatta di obiettivi e cronoprogramma opportunamente condivisi con i partner della rete del Patto per la Lettura, costituita da Comune di Messina; Lunaria cooperativa sociale; Associazione Anatolè Ets; Canalescuola Cooperativa Sociale Onlus; Fondazione Horcynus Orca; Associazione di promozione sociale “Intervolumina”; Istituto Istruzione Superiore Antonello; Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro; Associazione di Promozione Sociale Wind of Change Aps, I.C. Manzoni – Dina e Clarenza, I.C. Catalfamo e I.T. Quasimodo – Minutoli”.

L’assessore alla cultura, Enzo Caruso, controreplica al Collettivo “Messina Scrive”.

“Ai fini dell’attribuzione del punteggio sono stati valutati i progetti lettura che ciascun partner della Rete ha organizzato e promosso negli anni. Il progetto, classificatosi al terzo posto dopo Napoli e Bologna, precedendo Firenze e Torino, si propone di avvicinare in vario modo i cittadini al libro e al piacere della lettura attraverso un percorso inclusivo di ascolto e reinterpretazione delle tradizioni orali e popolari di Messina, che valorizzi i suoi luoghi-simbolo: lo Stretto e i suoi Monti Peloritani”.

Ecco cos’è previsto

“Nell’ambito delle attività previste saranno creati due nuovi Bibliopoint in aree strategiche della città: 1) il Plesso Manzoni, sito in zona Centro. 2) l’Istituto Tecnico “Antonello da Messina”, localizzato su Viale Giostra, nell’area collinare. Questi due Istituti riceveranno un finanziamento dedicato per l’acquisto di 500 nuovi libri, arredi e 200 testi aggiuntivi per ipovedenti e testi in lingua straniera; l’inclusione di lingue madri, diverse dall’italiano, ha la finalità di coinvolgere anche le famiglie straniere e gli immigrati, valorizzando il loro patrimonio linguistico e culturale.

Saranno inoltre potenziati due Punti Lettura già esistenti in scuole situate in aree considerate periferiche e disagiate, con l’obiettivo di ampliare e migliorare l’offerta culturale in queste zone: 1) l’I.C. Catalfamo (sezione Infanzia e Primaria) riceverà una dotazione di libri specifici per i più piccoli in quanto firmataria del progetto locale NpL; 2) l’I.T. Quasimodo – Minutoli, sarà dotato di testi mirati ai giovani adulti, inclusi generi come fantasy, manga e fumetti. Per essi, il progetto prevede l’acquisto di libri per dislessici e ipovedenti, oltre a numerosi albi illustrati che verranno selezionati con l’aiuto e i suggerimenti diretti dei ragazzi. La Biblioteca Comunale inoltre acquisterà testi ad alta leggibilità, albi illustrati in LIS, libri tattili e aumenterà il portafoglio di acquisto audiolibri di MLOL”.

La risposta

All’osservazione quindi, rivolta all’Amministrazione da parte del Collettivo “Messina Scrive”, l’assessore Caruso risponde “ribadendo che non esiste nessuna pretesa del Comune di Messina di prestazioni gratuite da parte degli aderenti al Collettivo, ma al contrario l’Ente ha concesso la disponibilità della Biblioteca Comunale a promuovere le loro opere (se lo riterranno opportuno) attraverso la messa a disposizione gratuita di alcuni spazi del Palacultura; per quanto riguarda l’impiego delle somme riferite al finanziamento di 69.938 euro, si rimanda alla presa visione del progetto e del relativo piano economico allegato”.