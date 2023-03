Cas, Fnsi e Assostampa: "La comunicazione non va affidata a una società esterna" - Tempostretto

Sono otto, compreso l'ex addetto stampa, le figure professionali che chiedono l'assunzione in base alla legge

MESSINA – Ufficio stampa del Cas: intervengono Federazione nazionale della stampa italiana e Assostampa Messina. “Il presidente Filippo Nasca ritiri in autotutela la delibera del 6 marzo sull’attività di comunicazione del Consorzio per le Autostrade siciliane. Seppure sia un ente pubblico economico, è tenuto a rispettare la legge 150/2000 sulle attività d’informazione nella pubblica amministrazione. Norma tra l’altro richiamata nella stessa delibera, che pone queste attività esclusivamente in capo all’ufficio stampa. Decidere invece di affidare la gestione delle attività di informazione a una società esterna, operante nel settore della comunicazione, è una violazione di legge”. Lo dichiarano il presidente regionale del Gruppo Uffici Stampa della Fnsi, Vito Orlando, e il segretario provinciale di Assostampa Messina, Sergio Magazzù.

In generale, sono otto, compreso l’ex addetto stampa, le figure professionali che ritengono d’avere diritto all’assunzione nella struttura sulla base della legge. “Gli enti pubblici economici – proseguono i sindacalisti – restano sotto il controllo della Corte dei conti, che già più volte si è espressa in tal senso per l’ipotesi di danno erariale. Il prossimo Consiglio direttivo quindi applichi anche al responsabile dell’Ufficio stampa le nuove norme sull’immissione in ruolo per il personale in comando o distacco. Inoltre – concludono Orlando e Magazzù – visto che al personale del Cas va applicato il Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) privatistico Autostrade e Trafori, riteniamo che all’addetto stampa vada applicato il contratto nazionale di categoria, il nostro Ccnl Fnsi-Fieg”.

