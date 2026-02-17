Elezioni a Messina, il centrosinistra torna a riunirsi: “Ci sarà anche Controcorrente”

Per il segretario del Pd Hyerace si tratta di una presenza che "rafforza e amplia il perimetro del campo progressista"

MESSINA – Tornerà a riunirsi domani il tavolo del centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative di Messina. Un percorso già avviato nelle scorse settimane e che prosegue con continuità, nel segno del confronto e della costruzione di una proposta condivisa per la città dello Stretto.

L’appuntamento è previsto per le 19:30 presso la sede del Pd di Messina. Attorno al tavolo, i rappresentanti di Pd, M5S, Europa Verde, Sinistra Italiana, Casa riformista e Controcorrente.

“In un quadro politico caratterizzato – afferma Armando Hyerace, segretario della federazione provinciale del Pd di Messina -, da un lato, da scelte concentrate nelle mani di un unico riferimento e, dall’altro, da alleanze che si definiscono dietro accordi di potere, il centrosinistra continua a lavorare con metodo, mettendo al centro contenuti, visione e partecipazione”.

“Obiettivo del tavolo è quello di definire un un programma credibile per Messina e individuare il miglior profilo possibile per la candidatura a sindaco, una figura capace di fare sintesi e rappresentare tutte le forze della coalizione. Un lavoro di responsabilità e determinazione al quale contribuirà Controcorrente, che rafforza e amplia il perimetro del campo progressista”, conclude Hyerace.

