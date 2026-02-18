Violenza contro donne e bambine, un flashmob a Piazza Duomo con gli studenti

Inziativa del Cedav di Messina stamattina nell'ambito di una campagna internazionale di sensibilizzazione

MESSINA – “One Billion Rising 2026”: a Messina il Cedav, Centro donne antiviolenza, promuove un’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza su donne e bambine. L’appuntamento è stamattina alle 10 a Piazza Duomo con un flashmob, aderendo al movimento globale e alla campagna internazionale ideata da Eve Ensler (V-Day). A partecipare saranno gli studenti e le studentesse delle scuole

cittadine, le associazioni del territorio e i gruppi di cittadinanza attiva “per dire basta alla violenza contro le donne e le bambine e le discriminazioni di genere. Il flashmob rientra nella campagna che

ogni anno mobilita oltre un miliardo di persone in tutto il mondo attraverso la danza, l’arte e la partecipazione collettiva”, viene spiegato in una nota.

Il programma prevede un flashomb sulle note della coreografia ufficiale di “Break the Chain” e momenti di riflessione e testimonianza anche attraverso interventi di studenti e studentesse delle scuole cittadine di I e II grado.

“L’iniziativa si inserisce all’interno dei programmi di sensibilizzazione promossi dal Cedav attraverso percorsi dedicati con lo scopo di formare e informare le giovani generazioni e la cittadinanza attiva sulla necessità di promuovere una cultura del rispetto e della non violenza, libera da ogni forma di discriminazione di genere” , evidenzia il Cedav.

Foto di repertorio della marcia contro la violenza sulle donne del novembre 2025.