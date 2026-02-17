 Messina. Il 16 aprile chiuderà "Scarpe e scarpe", 11 lavoratori a rischio licenziamento collettivo

Messina. Il 16 aprile chiuderà “Scarpe e scarpe”, 11 lavoratori a rischio licenziamento collettivo

Redazione

Messina. Il 16 aprile chiuderà “Scarpe e scarpe”, 11 lavoratori a rischio licenziamento collettivo

martedì 17 Febbraio 2026 - 10:30

Giovedì Cgil e Uil saranno in protesta davanti al negozio

Nubi nere sul futuro del negozio di calzature “Scarpe & Scarpe”, al Centro Today di Pistunina. A lanciare l’allarme sono Filcams Cgil e Uiltucs, sigle sindacali preoccupate per il futuro di chi vi presta servizio.

“Per 11 lavoratori si aprono le porte del licenziamento collettivo – affermano Giuseppe Ragno, della Filcams Cgil Messina, e Francesco Rubino, segretario generale della Uiltucs Messina -. Questa situazione ci è stata comunicata dalla parte datoriale, che lamenta alti costi di gestione, ormai insostenibili, e che ci ha convocati per un incontro”.

La chiusura del punto vendita è stata annunciata, infatti, per il prossimo 16 aprile. “Se questa scelta sarà confermata – proseguono i due sindacalisti – intraprenderemo forti azioni di protesta e cercheremo di scongiurare i licenziamenti, provando a far trasferire qualcuno in altri punti vendita o chiedere alla proprietà del Centro commerciale di abbassare i costi di affitto, il peso a quanto pare più oneroso per l’impresa, al fine di mantenere aperta l’attività”. Intanto, una prima iniziativa è programmata per giovedì 19 febbraio, con un sit-in davanti all’esercizio della zona sud, dalle ore 10 alle 12.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Meteo Messina. Nuova burrasca atlantica in arrivo domani
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED