Messina. Il 16 aprile chiuderà “Scarpe e scarpe”, 11 lavoratori a rischio licenziamento collettivo

Giovedì Cgil e Uil saranno in protesta davanti al negozio

Nubi nere sul futuro del negozio di calzature “Scarpe & Scarpe”, al Centro Today di Pistunina. A lanciare l’allarme sono Filcams Cgil e Uiltucs, sigle sindacali preoccupate per il futuro di chi vi presta servizio.

“Per 11 lavoratori si aprono le porte del licenziamento collettivo – affermano Giuseppe Ragno, della Filcams Cgil Messina, e Francesco Rubino, segretario generale della Uiltucs Messina -. Questa situazione ci è stata comunicata dalla parte datoriale, che lamenta alti costi di gestione, ormai insostenibili, e che ci ha convocati per un incontro”.

La chiusura del punto vendita è stata annunciata, infatti, per il prossimo 16 aprile. “Se questa scelta sarà confermata – proseguono i due sindacalisti – intraprenderemo forti azioni di protesta e cercheremo di scongiurare i licenziamenti, provando a far trasferire qualcuno in altri punti vendita o chiedere alla proprietà del Centro commerciale di abbassare i costi di affitto, il peso a quanto pare più oneroso per l’impresa, al fine di mantenere aperta l’attività”. Intanto, una prima iniziativa è programmata per giovedì 19 febbraio, con un sit-in davanti all’esercizio della zona sud, dalle ore 10 alle 12.