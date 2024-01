Case Gialle, fili volanti per rubare energia e il mistero di 420 cartucce

Durante i controlli per i bypass posizionati su due contatori, i carabinieri hanno trovato munizioni

MESSINA – Avevano creato dei bypass sui contatori, con dei fili volanti, in modo da rifornirsi di energia elettrica sottratta alla rete pubblica. Da qui la denuncia per due persone per il reato di furto aggravato. Durante un controllo in due abitazioni nel rione Case Gialle, infatti, i carabinieri di Messina hanno rilevato evidenti anomalie nei contatori condominiali. Dopo le verifiche tecniche, i militari dell’Arma e i tecnici della società di fornitura hanno accertato che le due persone utilizzavano in modo illecito l’energia elettrica per il fabbisogno delle loro case.

Nel corso delle operazioni di controllo dei contatori, i militari dell’Arma hanno pure trovato e sequestrato 420 cartucce calibro 20, occultate nel sottoscala condominiale, che sono stati inviate ai loro colleghi del Ris di Messina per le verifiche. Sono in corso indagini per risalire alla proprietà delle munizioni sequestrate.