Case Gialle, Fondo Fucile e Villaggio Aldisio: 6 denunciati per reati alla guida - Tempostretto

Erano in stato d'ebrezza o senza patente e alcuni avrebbero detto no all'esame alcolemico. Segnalati anche 11 giovani come assuntori di droghe

MESSINA – Oltre 90 veicoli controllati, più di 100 persone coinvolte e diverse violazioni del codice della strada, ma anche 11 giovani segnalati alla Prefettura come assuntori di droghe e 6 denunce per guida in stato d’ebrezza o senza patente. Questo è il bilancio dei controlli portati avanti dai carabinieri della compagnia di Messina Sud, insieme alle pattuglie del nucleo radiomobile del comando provinciale, tra Case Gialle, Fondo Fucile e Villaggio Aldisio.

I posti di blocco, anche durante le ore notturne, hanno così portato alla scoperta degli 11 giovani, ritrovati con modiche quantità di marijuana, cocaina e crack, detenute per uso personale. Per questo sono stati segnalati alla Prefettura. Diverso, invece, il caso dei reati alla guida. Sei messinesi sono stati sorpresi a guidare in stato d’ebrezza o senza patente e sono stati denunciati. Alcuni di loro si sono rifiutati di sottoporsi ad esami alcolemici o per l’uso di sostanze stupefacenti.