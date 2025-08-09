 Caso Argentino, l'avvocato: "Ci sono plurime responsabilità, auspico indagini approfondite"

Redazione

sabato 09 Agosto 2025 - 13:56

Secondo l'avvocato del giovane il suo stato mentale non era compatibile col carcere "responsabilità plurime probabilmente correlate"

MESSINA – Giuseppe Cultrera, l’avvocato della famiglia Argentino, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito alla notizia che la Procura ha iscritto sette persona tra gli indagati: “Sette indagati è già presagio di plurime responsabilità, probabilmente fra loro correlate. Al momento è troppo presto e si possono fare soltanto supposizioni, auspico soltanto che, almeno stavolta, le indagini siano approfondite e possano portare a risultati concreti. Stefano avrebbe dovuto essere rinchiuso in una Rems o in un Istituto a custodia attenuata: il suo stato mentale – venuto a galla anche dalle indagini degli inquirenti – non era compatibile con la custodia in carcere.

