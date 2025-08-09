Morte Stefano Argentino, la Procura indaga sette persone

Si tratta di un atto assolutamente di garanzia per interrogarli e poi predisporre autopsia per Argentino

MESSINA – Il sostituto procuratore della Repubblica, Annamaria Arena, ha iscritto sette persone nel registro degli indagati per il caso riguardante la morte di Stefano Argentino, trovato morto nella casa circondariale di Messina Gazzi lo scorso 6 agosto. La direttrice del carcere Angela Sciavicco, la vicedirettrice Roberta Bulone, la responsabile dell’area trattamentale Letizia Vezzosi, Giuseppina Cammaroto, la psicoterapeuta Irene Pagano Dritto, la psichiatra Maria Rosa Magistro Contenta e Guglielmo Cotroneo dovranno essere sentiti come atto di garanzia e in virtù della necessità di poter procedere all’esame autoptico, l’autopsia, di Stefano Argentino, l’incarico sarà conferito il 12 agosto alle ore 12 al medico legale Daniela Sapienza. L’ipotesi di reato, contestata allo stato dalla Procura, è una fattispecie di reato omissivo doloso che ha provocato la morte del giovane.

