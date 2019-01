Cartelle Imu 2013, in campo Adoc Messina e Confconsumatori

Le lunghe file all’Ufficio Tributi ed i disagi subiti da molti cittadini hanno indotto Adoc e Confconsumatori ad intervenire sul “caso” delle Cartelle Imu 2013 recapitate ad oltre 20mila messinesi per aggiornare la Banca dati dei contribuenti (VEDI QUI e VEDI QUI).

«A tutt’oggi – scrivono in una nota il presidente provinciale di Adoc Giuseppe Abate ed il presidente di Confconsumatori Fulvio Capria - l’Amministrazione non è stata in grado di risolvere il problema dal quale sembra essere derivata l’attuale situazione di caos, cioè il mancato allineamento del database dell’Ufficio Tributi con i dati inviati periodicamente dal Catasto. Tale disallineamento non giustifica tuttavia l’invio, dopo anni di inerzia e solo in prossimità della scadenza del termine quinquennale di prescrizione, di cartelle errate (per buona parte), con conseguente comprensibile necessità per il contribuente di dover regolarizzare la propria posizione non corrispondente (non per sua colpa) ai dati in possesso del Comune».

Le due associazioni di tutela dei consumatori ritengono quindi che sia «dovere dell’Amministrazione intervenire prontamente, facendo sì che, fatta salva l’efficacia interruttiva della prescrizione delle cartelle che risultino legittimamente notificate, si provveda invero a non dare ulteriore seguito a quelle che invece si accertino essere state frutto di errore, consentendo ai cittadini che si trovino in tale situazione, di poter chiarire la propria posizione anche successivamente alla scadenza del termine di pagamento di 60 giorni».

«Ciò – spiegano - eviterebbe il formarsi di lunghe file agli sportelli dell’Ufficio Tributi stante la possibilità per gli utenti che sono stati destinatari di atti oggettivamente errati, di poter ottenere l’annullamento in autotutela della cartella da pare del Comune anche oltre il termine concesso per l’impugnazione».

Adoc e Confconsumatori Messina chiederanno quindi nei prossimi giorni un incontro ai responsabili del Dipartimento Tributi, al fine di dare risposte ai cittadini.