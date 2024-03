Caso Croce, il Pd chiede una commissione d’urgenza sul torrente Catarratti-Bisconte

La richiesta inoltrata da Felice Calabrò e Antonella Russo: "L'inchiesta giudiziaria in corso impone una verifica sull'opera"

MESSINA – In attesa della presa d’atto della sospensione di Croce, dal Consiglio comunale è Felice Calabrò, capogruppo del Pd, a chiedere di tornare su un altro aspetto legato alla vicenda giudiziaria con protagonista l’ex candidato sindaco, cioè i lavori al torrente Catarratti-Bisconte. Nel frattempo, oggi dovrebbe sbloccarsi l‘inghippo formale relativo alle dimissioni dello stesso Croce.

Calabrò, infatti, ha chiesto insieme alla collega Antonella Russo, in qualità di gruppo consiliare, la convocazione di una seduta urgente della sesta commissione (presieduta da Giuseppe Busà) con ospiti gli assessori Salvatore Mondello, Francesco Caminiti e Massimiliano Minutoli, per parlare delle opere di riqualificazione portate avanti negli scorsi anni proprio dalla struttura commissariale presieduta da Croce.

Nella richiesta il Pd ha scritto che “le notizie emerse in ordine all’inchiesta giudiziaria in corso e relative all’esecuzione delle opere eseguite sul torrente Catarratti-Bisconte impongono una verifica, rispetto alla quale appare doveroso che l’amministrazione relazioni dettagliatamente nella opportuna sede. Occorre, in questa delicata fase, accertare lo stato dell’arte al fine di verificare che le opere in questione siano state realizzate nel rispetto di tutte le indicazioni progettuali e, soprattutto, che siano scevre da qualsiasi vizio, attesa la prima necessità di garantire la pubblica e privata incolumità”.

