Il Consiglio attende le “vere” dimissioni di Croce

Stasera si riuniisce a Palazzo Zanca. Pergolizzi: "Neessaria la conferma con una pec personale o con un notaio"

MESSINA – Oggi il giorno del chiarimento sulle dimissioni di Maurizio Croce? ll Consiglio comunale torna a riunirsi stasera, alle ore 18, in seduta d’urgenza. I lavori d’Aula prevedono la trattazione di varie proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio. Ma al primo punto c’è la presa d’atto della sospensione di Croce come consigliere in seguito all’arresto dei giorni scorsi. E si attendono da un momento all’altro segnali per chiudere la vicenda.

Aveva sottolineato sabato il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi (nella foto lui e Croce): “Le dimissioni non sono conformi alle regole dettate dalla normativa vigente. Dobbiamo accertarci che la comunicazione sia veritiera e la norma prevede che si presentino in Consiglio comunale. Ovviamente non può farlo, visto le restrizioni a cui è sottoposto. Potrebbe quindi farlo con una pec personale o con una comunicazione autentica da un notaio”.

Articoli correlati