Caso Don Orione, l’attesa infinita: “Siamo senza stipendi ma curiamo i nostri pazienti”

Manca ancora, dalla Regione siciliana, la convenzione per l'accreditamento. "Confidiamo nell'intervento della prefetta", dice il responsabile

MESSINA – 40 pazienti, alcuni disabili gravissimi, e 52 operatori appesi a un filo. Ancora in attesa. Non ci sono novità per l’Istituto Don Orione e il presidente della cooperativa sociale “Faro 85”, Angelo Giacoppo, ha chiesto l’intervento della prefetta Cosima Di Stani. Dal 2021 la cooperativa opera all’interno della struttura religiosa ed è apprezzata anche dalle famiglie dei pazienti. Famiglie che, proprio a causa della mancanza di fondi, stanno stanno contribuendo alla causa della cooperativa con il contributo di una retta.

I problemi sono nati allo scadere della precedente convenzione. A maggio del 2023 Faro 85 riceve l’accreditamento regionale, che è anche incorniciato in ufficio. Ma a distanza di quasi otto mesi manca ancora la convenzione. Ciò ha comportato il mancato arrivo di fondi da parte della Regione siciliana e quindi enormi difficoltà a gestire pagamenti e stipendi.

Ci aggiorna il responsabile del reparto, Fabrizio Venuto: “Purtroppo ancora nessuna novità. Abbiamo richiesto l’intervento della prefetta per via di una nostra prossima non continuità aziendale se, nelle more, non cambieranno i termini, dato che ad accreditamento regionale corrisponde convenzione.

In settimana avremo una nuova convocazione dalla prefetta e ci auguriamo che sia la volta buona. E che questo gigantesco groviglio burocratico abbia il lieto fine sperato dalla società ma soprattutto per la serenità psicofisica dei nostri ragazzi. Noi continuiamo a lavorare ed erogare prestazioni con la dovuta assistenza. Gli stipendi siamo riusciti a pagarli sino al mese di agosto a causa della mancata stipula della convenzione”.

