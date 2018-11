Emergenza rifiuti: "Salute dei cittadini a rischio". Disinfestazione a Giostra

MESSINA – Montagne d’immondizia, rifiuti in fiamme, odori nauseabondi e "salute pubblica a rischio". L’emergenza ha portato i cittadini all’esasperazione. “Una condizione di disagio – rimarca Francesco Pagano, consigliere comunale di “Ora Messina” - che si perpetua in tutta la città. Da sud a nord sono centinaia i cumuli di immondizia non raccolti. L’esasperazione ha già portato, sbagliando, ad alcuni roghi. Ricevo giornalmente segnalazioni – prosegue – di cittadini esasperati da questa situazione. Le maggiori chiamate mi giungono dalla zona nord, da tanti di quei villaggi che hanno già manifestato il desiderio di formare un nuovo Comune di Montemare e che adesso si sentono ancora più abbandonati”.

La mancata raccolta dei rifiuti riguarda tutta Messina. “Non voglio soffermarmi – precisa Pagano – su una sola parte della città ma evidenziare come le aree poste alla periferia della stessa vivano una condizione di abbandono. Insisto col sottolineare che le aree interessate sono, nella maggior parte, le stesse che chiedono a gran voce una propria autonomia. Il sindaco Cateno De Luca sembra volersi mettere di traverso, ma cosa viene fatto nel concreto per questi nostri concittadini? Domanda che mi pongo dopo le innumerevoli segnalazioni ricevute. Da quasi una settimana non viene effettuata la raccolta, i rifiuti si stanno accumulando in maniera preoccupante, nonostante gli abitanti continuino a rispettare gli orari sul conferimento imposti dall’amministrazione.

I rischi per la salute pubblica sono altissimi e questo argomento – puntualizza il consigliere comunale di Ora Messina – riguarda l’intera città: non possiamo sottovalutare i pericoli che l’accumulo di immondizia crea. I roghi, troppi, che si stanno accendendo in città sono un ulteriore rischio per la salute ma anche per quelli la responsabilità deve essere suddivisa: se da una parte condanno chi, in errore, decide di farsi giustizia da solo; dall’altra non posso non riflettere che simili comportamenti arrivino solo dopo le gravissime mancanze dell’amministrazione.

I problemi economici – conclude Pagano – del Comune e della partecipata Messina Servizi non vanno mai sottovalutati o trascurati, questo però non può e non deve mai incidere sulla pubblica sicurezza e sulla salute dei cittadini”.

PULIZIA E DISINFESTAZIONE A GIOSTRA

Questa mattina, intanto, si è provveduto a smaltire i grossi cumuli di spazzatura che campeggiavano fuori dai cassonetti, a Villa Lina, che hanno pregiudicato la vivibilità e le condizioni igienico-sanitarie, con il conseguente proliferare di ratti e animali di ogni tipo. I lavori di pulizia e disinfestazione sono stati seguiti dal consigliere della V Circoscrizione Giovanni Bucalo. “Messina Servizi – spiega - è all'opera da questa mattina per risolvere la grave emergenza. Molti cittadini hanno vissuto giorni di ansia e paura – ha proseguito Bucalo - non solo per le conseguenze legate ai rifiuti che marcivano fuori dai cassonetti, ma anche per i possibili incendi dei cumuli, con ulteriori gravi danni alla loro salute”.