Roccalumera. Pulizia spiaggia, critiche della minoranza su giornata ecologica

ROCCALUMERA. “La spiaggia è un bene comune che merita la nostra cura. Difendiamola”. E’ lo slogan che ha accompagnato la Giornata ecologica “Tutti in spiaggia” voluta dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa ha visto in prima fila il sindaco, Gaetano Argiroffi, assessori, consiglieri comunale di maggioranza e minoranza e diversi volontari. Una manifestazione che ormai si ripete negli anni e che ha l’obiettivo di sensibilizzare residenti e vacanzieri. L’iniziativa di ieri è però finita nel mirino dei consiglieri di opposizone, ad avviso dei quali “non ha registrato una presenza considerevole, nonostante sia stata organizzata in collaborazione con la Pro loco, il servizio civile , la protezione civile e l’Assovolo.

"ERA NECESSARIA UNA BONIFICA PREVENTIVA"

“La situazione dell’arenile che si è presentata agli occhi dei partecipanti domenica – affermano Rita Corrini, Tiziana Maggio Ivan Cremente e Antonio Scarci - è stata a dir poco indecente e addirittura alcune zone versavano nel degrado assoluto. Abbiamo ritenuto, per senso civico, partecipare ma ciò che è apparso subito chiaro è che, prima di promuovere un'iniziativa del genere, sarebbe stato necessario provvedere a una preventiva bonifica e sistemazione con mezzi meccanici di alcune zone in modo da rendere questa giornata realmente proficua.

I lavori sostanziali di pulizia e di sgombero non possono essere svolti infatti -. Proseguono gli esponenti di opposizione - dai cittadini armati solo di buona volontà ma il loro contributo deve essere il completamento o la continuazione di un intervento programmato. Non é stato possibile nemmeno pulire l'intera spiaggia dovendo concentrare il lavoro in alcune zone particolarmente critiche. Ben vengano altre giornate mirate alla pulizia della spiaggia con il contributo dei cittadini – concludono i consiglieri di minoranza - ma sarebbe, ancora prima, necessario che l'amministrazione si attivasse nel più breve tempo possibile a intervenire in modo massivo per rendere l’arenile più decoroso visto che siamo già a stagione inoltrata”.