Morte Valentina, aperta inchiesta. Policlinico nomina commissione di verifica

TAORMINA. La Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di Valentina Carella, la figlia dell’ex assessore Tanino, deceduta ieri al Policlunico universitario di Messina a 33 anni, in seguito ad un intervento al setto nasale nel reparto di Otorinolaringoiatria. Sembrava che tutto fosse andato bene quando le condizioni della donna, sposata e mamma di un bambino di 2 anni e mezzo, si sono aggravate ed i tentativi dei sanitari di salvarle la vita si sono rivelati vani. Il magistrato affiderà l’incarico per l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, al fine di accertare le cause del decesso.

L’Azienda ospedaliera universitaria del Policlinico di Messina ha “espresso il proprio cordoglio ai familiari”. Nella mattinata odierna il direttore sanitario, Paolina Reitano, ha provveduto a nominare una Commissione di verifica, che si è immediatamente messa al lavoro “per accertare quanto accaduto”. L’Azienda “offrirà piena collaborazione all’Autorità giudiziaria, affinché possa essere fatta chiarezza sulla vicenda”.

Taormina è sotto choc da quando la notizia si è diffusa. Ieri sera è stato annullato il concerto del Piccolo coro, in programma in Piazza IX Aprile, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di S. Pancrazio, patrono della città turistica. Questa mattina, il sindaco, Mario Bolognari, ha fatto sapere che anche un altro evento in programma domani 7 luglio “è stato rinviato a data da destinarsi per il tragico lutto che ha colpito la famiglia Carella”. Mario Bolognari e l'intera lista "La nostra Taormina" si sono “stretti attorno ai cari di Valentina, in questo momento di profondo dolore”.