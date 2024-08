Castanea basket annuncia nove nuovi giocatori, via alla preparazione

Al momento in squadra agli ordini di coach Cavalieri nove nuovi cestisti, di cui quattro stranieri, e il confermato Bellomo

MESSINA – Dopo lo staff tecnico il Castanea Basket ha già ufficializzato otto cestisti e la preparazione è partita questa settimana. Agli ordini di coach Claudio Cavalieri diverse facce nuove al PalaRitiro da lunedì 26 agosto. La formazione giallo-viola inizierà la prossima Serie B Interregionale in trasferta nel derby contro Barcellona nell’ultimo weekend di settembre. Il gruppo al momento è composto da dieci cestisti, nove nuovi arrivati e il confermato Roberto Bellomo.

In giallo-viola gli stranieri Istrefi, Babb, Becanovic e Angarica

Ultimo arrivato e annunciato in giornata, Noa Istrefi è cresciuto in Inghilterra ma con origini francesi, ha vestito la maglia della nazionale Inglese ed è cresciuto in uno dei migliori college londinesi. Noa è uno dei prospetti più interessanti di questo mercato. Classe 2006 che può ricoprire diversi ruoli anche grazi ai suoi 195cm. Fa dell’atletismo il suo punto di forza, dote che ha impressionato tutto lo staff giallo viola sin dal primo allenamento.

Prima volta in Italia per l’australiano Dan Babb. Classe 1997 e alto 195 cm ha una forte propensione al tiro dalla distanza. Dan è arrivato con la giusta mentalità e determinazione, forte di un’esperienza nella NBL1, il secondo campionato australiano, noto per il suo atletismo e fisicità di livello superiore. Sarà un tassello fondamentale nel roster di coach Cavalieri avrà il compito di guidare il gruppo verso grandi risultati.

Direttamente dalle giovanili del Metropolitans 92, prestigioso club francese che ha fatto conoscere a tutto il mondo il talento di Victor Wembenyama e Bilal Coulibaly, arriva il lungo Danilo Becanovic. Francese di nascità ma con origini montenegrine, Danilo è un lungo moderno, pericoloso oltre l’arco e con buone doti di ball endrin. Giovanissimo, classe 2005, 204 centimetri con un importante struttura fisica.

Yordany Angarica è un vero colpo per il Castanea. Di origine peruviana ma romano di nascita, Yordany, classe 2005, ha già dimostrato il suo valore nei campionati senior. Nella stagione 22/23 con la Smit Roma Centro in C Gold, ha chiuso con una media di 9.7 punti a partita. Può giocare come ala piccola sia come ala grande, ha delle incredibili doti atletiche e forte propensione a trovare il canestro.

Lucadamo, Roberto, Valente, Antolini, Boccasavia a Castanea

Emanuele Lucadamo è un lungo classa 2005. Cresciuto nella Kouros Napoli ha fatto il grande salto nell’ultima stagione, giocando con la Virtus Arechi Salerno in B nazionale. Per Emanuele si prospetta un anno di grande crescita e soddisfazioni.



Simone Roberto, classe 2003 e 187cm, passato per la Vanoli Cremona è una combo moderna, abilità da playmaking e capacità di andare a segno, la sua arma più importante: il tiro da tre punti. Simone vanta alcune presenza con la Vanoli in A2 e l’ultima stagione da protagonista in B Interregionale con Piadena.

Samuele Valente, classe 2003 che vanta già parecchia esperienza in serie B nazionale, prima con la casacca della Viola Reggio Calabria nella stagione 21/22 e con la Real Sebastiani Rieti la stagione successiva. Samuele vanta anche un’importante partecipazione agli europei under 16 nella stagione 19/20 dove ha avuto l’onore di vestire la casacca azzurra della nazionale italiana.

Tommaso Antolini arriva dalla Smit Roma Centro, la società in cui è cresciuto e dove ha già dimostrato il suo valore nei campionati senior. Nell’ultima stagione di C Unica, ha chiuso con una media di 10.4 punti a partita. Parallelamente, ha guidato l’Under 19 Eccellenza come miglior realizzatore, con una media di 12.8 punti. Le parole di Tommaso: Non vedo l’ora di iniziare, sarà un’esperienza completamente nuova, la prima lontano da Roma, vengo da un’ottima stagione in serie C e 19 eccellenza e voglio dimostrare di potermi ripetere in una categoria superiore, ringrazio coach Claudio e la società per la fiducia e sono pronto a dare tutto per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obbiettivi stagionali.

Scuola Vanoli, Dario Boccasavia è un talento che ha maturato numerose esperienze nei campionati senior. Fin dalla stagione 2015/16, giovanissimo ma già decisivo, ha registrato una media di 11.7 punti a partita con la Vanoli Young Cremona in C Silver. Successivamente, ha vissuto esperienze significative con la Sansebasket Cremona in C Gold, chiudendo la stagione 2021/22 con una media di 13.1 punti a partita, e con la Ju.Vi. Cremona in Serie B nazionale. Dario sarà una parte fondamentale del nuovo roster che si prepara ad affrontare il campionato di Serie B interregionale e sarà anche istruttore di minibasket.

