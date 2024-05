Castanea Basket sconfigge Pescara ed è salva. Coach Baldaro: “Lo meritavamo”

La formazione giallo-viola supera per 79-65 Pescara e chiude la serie playout alla Cittadella. Mantenuta la Serie B Interregionale, il capitano Chakir: "La dedico ai tifosi"

MESSINA – Va in archivio la stagione del Castanea Basket che davanti al proprio pubblico batte Pescara in gara 2 della serie playout e mantiene la Serie B Interregionale. I giallo-viola di coach Dani Baldaro dopo una stagione di alti e bassi si sono ritrovati nel girone playout e poi a disputare lo spareggio salvezza, in gara 1 qualche giorno fa il colpo alla fine decisivo sovvertendo il fattore campo in quel di Pescara. Stasera alla Cittadella Sportiva Universitaria la chiusura con la vittoria, mai in discussione dal secondo quarto in poi, massimo vantaggio di +18 sul 67-49 a inizio terzo quarto, nel finale in gestione fino al 79-65 finale che certifica la salvezza. Il tabellino incorona Matera, cestista ospite, come top scorer con 24 punti a referto, tra i locali il miglior realizzatore è Incitti con 14 punti, seguito da Ferenc a 13, Husam e Chakir in coabitazione a 11. Ma il migliore in campo è Roberto Bellomo anche lui in doppia cifra 12 punti ma che ha servito 8 assist ai compagni giocando una partita molto lucida.

Dani Baldaro, coach Castanea, dopo l’ultima stagionale: “Ci siamo presi quello che ci meritavamo, ovvero rimanere in questa categoria. In questa stagione abbiamo avuto una serie di problemi, che non devono diventare alibi, ma che sono stati molto pesanti. Per un periodo lungo siamo rimasti in otto, poi questa formula ci ha relegato ai playout con alcune squadre già salve che hanno determinato una griglia, secondo me, non veritiera. Possiamo dire che speravamo di fare un altro campionato ma l’obiettivo di mantenere la categoria è stato raggiunto. Noi siamo arrivati alla fase finale di questo campionato con la sola sbavatura della sfida persa contro l’Adria in casa, tutte le altre sono state ben giocate con intensità e spesso si sono concluse sul filo di lana. Oggi abbiamo gestito con intelligenza, l’abbiamo vinta nel miglior modo possibile e con la forza del gruppo. Bellomo stasera determinante a gestire la squadra nei momenti delicati, Husam una certezza che ha fatto un finale di stagione strepitoso”.

Giordano Chakir, capitano Castanea: “Oggi durante la partita dopo essere andati in vantaggio abbiamo gestito per la maggior parte del tempo. Ci siamo uniti come gruppo e abbiamo cercato di vincere queste due partite, non ci aspettavamo di fare questa serie playout. Sapevamo che Pescara fino alla fine non molla ed è per questo che nel finale dovevamo continuare a giocare fino alla fine. Dedico la vittoria ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto”.

Castanea – Pescara Bk 79-65

Inizio timido delle due squadre che vanno poco a canestro primi primi quattro minuti. Dal 6-4 arrivano sei punti consecutivi degli ospiti: la bomba di Matera e poi su un altro tentativo toccato va tre volte in lunetta per il primo vantaggio di Pescara sul 6-10. Segue la reazione di Castanea che impatta 12-12 allo scadere. Si continua punto a punto nel secondo quarto con i padroni di casa che dopo aver inseguito in scia operano il sorpasso con la tripla di Chakir che vale il 21-20 e la panchina ospite ferma il gioco. Col passare del minuti Castanea allunga e i giallo-viola chiudono il quarto sul massimo vantaggio +10, 39-29, con l’attacco al ferro poco prima della sirena di Bellomo.

Il terzo inizia con la reazione di Pescara, i locali dopo aver subito per qualche minuto tornano ad avere un vantaggio in doppia cifra a metà quarto, +11 sul 49-38, dopo la tripla di Husam e la penetrazione a segno di Chakir. Pescara in questo finale torna a subire e dopo le triple di Incitti e Ferenc che valgono il 57-41 la panchina ospite interrompe il gioco. Al rientro Castanea controlla e alla penultima sirena è avanti 61-47.

Nei primi cinque minuti di ultimo quarto le due squadre tornano a segnare poco. Questo permette a Castanea comunque di allungare toccando il +18 sul 67-49 e sull’inerzia che non cambia gli ospiti chiedono time out. A 4’ dallo scadere Castanea perde Ferenc per falli, i padroni di casa in questa fase amministrano il vantaggio senza frenesia. Con entrambe le squadre in bonus l’ultimo minuto inizia con Castanea avanti 72-61. Pescara forza spesso il tiro da tre nella speranza di rientrare e mettere pressione e poi manda in lunetta i vari tiratori giallo-viola, in particolare Husam che con freddezza tiene a distanza gli avversari fino al 79-65 finale.

Tabellino

Parziali: 12-12, 27-17 (39-29), 22-18 (61-47), 18-18 (79-65).

Arbitri: Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) & Daniele Barbagallo di Acireale (CT).

Castanea: Bellomo 12, Trupia ne, Yakimovski 0, Cordaro 3, Diaw 2, Incitti 14, Chakir 11, Russo 7, D’Aiello 6, Samardzic 0, Ferenc 13, Husam 11.

Coach: Dani Baldaro.

Pescara Bk: Matera 24, Stefanov 11, Ielmini 4, Maralossou 0, Ranitovic 14, Capitanelli 3, Kamate 4, Cicchetti 2, Cherif 3, Di Battista 0.

Coach: Fabio Di Tommaso.