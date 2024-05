B Interregionale. Svincolati Milazzo fuori dai playoff, buona la prima di Castanea

Non riesce il miracolo ai mamertini con Ragusa che chiude la serie a Milazzo. Vittoria in gara uno dei playout per Castanea a Pescara

Serata dai destini diversi in Serie B Interregionale di basket, da una parte le squadre impegnate ai playoff, vittoria della Basket School Messina nel derby contro l’Orlandina, ma soprattutto sconfitta la Svincolati Milazzo in casa contro Ragusa, termina qui la stagione dei mamertini, dall’altra però chi lotta per mantenerla questa categoria, più precisamente i gialloviola del Castanea. Il destino li ha messi contro Pescara, il sorteggio li ha visti disputare gara 1 fuori casa dove la truppa di coach Baldaro ha sovvertito il fattore campo e ora proverà a chiudere la serie, e una stagione dagli infiniti problemi con gli impianti, a Messina in gara due giovedì pomeriggio.

Svincolati Milazzo – Virtus Kleb Ragusa 70-75

Dopo aver perso a Ragusa per 88-65 la Svincolati Milazzo ha ceduto anche in gara due, potendo sfruttare il fattore campo hanno dato ad una partita decisamente più combattuta con gli ospiti che l’hanno spuntata per 70-75 dopo dodici cambi di vantaggio in e undici volte il risultato in parità. Il primo quarto è equilibrato con Milazzo che chiude avanti 15-14, nel secondo parziale resta in bilico la sfida anche se gli ospiti passano a condurre andando al riposo lungo sul 34-35. Il divario si allarga nel terzo quarto quando entrambe le squadre segnano almeno venti punti, ma i quattro in più di Ragusa gli danno un margine da gestire di cinque punti ad inizio ultimo quarto si 54-59. Negli ultimi dieci minuti le due squadre si equivalgono e con 16 punti per parte Ragusa chiude la serie a gara 2.

Pescara – Castanea 77-79

Ottimo avvio degli ospiti che nel primo quarto scappano via sul 12-18. A metà gara il divario tra le due squadre aumenta fino al 33-41 di fine secondo quarto. Castanea sembra in controllo ma subisce la reazione di Pescara al rientro dagli spogliatoi con i padroni di casa che vincono il quarto per 23-19 e dimezzano lo svantaggio 56-60. Anche nell’ultimo quarto soffre la formazione di coach Baldaro che deve tenere a bada la reazione dei locali che si fermano sul 77-79. Vittoria di misura ma quando basta per strappare il fattore campo a Pescara e giocarsi la permanenza nella categoria giovedì alle 16:30 alla Cittadella Universitaria.

Il migliore al PalaSport di Pescara tra le fila dei gialloviola è stato Ferenc autore di 25 punti, all sue spalle Chakir segue a 18 punti, ma fondamentale l’apporto di Husam che ha chiuso in doppia cifra a quota 12, di cui la metà arrivata nell’ultimo quarto e senza neanche un errore dalla lunetta, 10 liberi a segno sui 10 tirati.

Immagine in evidenza di Giuseppe De Paoli,

dalla pagina Facebook Svincolati Milazzo