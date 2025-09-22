Castanea, “la mia villa assediata da canne cadenti e residui di spazzatura”

Una cittadina messinese evidenzia che, dopo i lavori di potatura e sfalciatura, una ditta ha lasciato "una situazione precaria e intollerabile" vicino a casa sua

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Abito in una villa a Castanea e da alcuni giorni sono avvilita. Sono stati fatti degli interventi, presumo su disposizione della Città metropolitana, per la potatura e sfalciatura della strada di Masse. La ditta ha lasciato una situazione precaria e intollerabile, come si evince dalle foto, con canne cadenti. Gli sfalci sono tutti sul terreno e da giovedì scorso sono in una situazione pietosa vicino alla mia villa. Anche i residui di spazzatura sono rimasti. Ho mandato delle pec ma non è intevenuto ancora nessuno”.