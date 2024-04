Catania-Messina. Modica: “L’arbitro non mi è piaciuto, grande prestazione dei miei”

Il tecnico non ha voluto commentare ulteriormente l'episodio, ha però mandato un abbraccio virtuale ai tifosi peloritani

CATANIA – Così mister Modica al termine della partita persa dal Messina per un rigore molto generoso (per usare un eufemismo): “Con estrema sincerità (l’arbitro, ndr) non mi è piaciuto, non voglio parlare degli episodi lo valuterete voi, io voglio parlare della prestazione dei miei. L’abbiamo rivisto a fine primo tempo e per noi non c’era, ma sono di parte, anche all’ultimo c’era calcio d’angolo. È una stagione particolare, non voglio togliere meriti a nessuno, devo elogiare i miei che hanno fatto una grande prestazione. Abbiamo giocato un ottimo calcio e questo mi rende felice al di là dell’amarezza, poi non riusciamo mai a prendere rigore. Ma andiamo avanti, abbiamo le ultime due partite da affrontare con il piglio giusto. Sono oltremisura dispiaciuto per coloro che non sono venuti e mando un abbraccio ideale, so che erano in tanti collegati e spero abbiamo apprezzato la prestazione della squadra”.

Fonte Radio Zenith/Amore

