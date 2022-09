Catanzaro contro Acr Messina, i convocati della sfida - Tempostretto

Diramate le liste dei convocati per entrambe le squadre. Calcio d'inizio questa sera alle ore 20:30

MESSINA – Sentite le dichiarazioni pre gara di mister Gaetano Auteri e avendo analizzato il precedente della scorsa stagione non resta che scoprire i protagonisti che si sfideranno questa sera, sabato 24 settembre, allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Tra le due compagini del sud Italia 55 confronti totali: 14 sconfitte peloritane, 19 pareggi e 22 vittorie del Messina, risalenti perlopiù ad annate passate. Ricordiamo che il Messina ha un punto in classifica e cerca la sua prima vittoria. Il Catanzaro, secondo con 10 punti nel girone C, dopo il passo falso di Cerignola, vuole riprendere la marcia e non ha ancora perso in campionato.

I convocati dell’Acr Messina

Portieri: 1. Riccardo Daga (2000); 22. Michal Lewandowski (1996).

Difensori: 5. Gabriele Berto (2003); 15. Manuel Ferrini (1998); 16. Vincenzo Camilleri (1992); 19. Antony Angileri (2001); 23. Daniele Trasciani (2000); 26 Nicolò Fazzi (1995).

Centrocampisti: 4. Roberto Marino (1998); 6. Lamine Fofana (1998); 14. Amara Konate (1999); 27. Leandro Versienti (1996); 28. Marco Fiorani (2002); 75. Andrea Mallamo (2002).

Attaccanti: 7. Paolo Grillo (1997); 8. Carmine Iannone (2001); 9. Diego Zuppel (2002); 10. Ibourahima Balde (1999); 11 Davis Curiale (1987); 20. Lorenzo Catania (1999); 70. Paolo Napoletano (2002).

I convocati del Catanzaro

Portieri: Fulignati, Sala, Chilà. Difensori: Martinelli, Fazio, Scognamillo, Brighenti, Gatti, Mulè. Centrocampisti: Tentardini, Welbeck, Verna, Ghion, Pontisso, Vandeputte, Cinelli, Situm. Attaccanti: Iemmello, Bombagi, Curcio, Biasci, Cianci.

Online il nuovo sito Acr Messina

Una nuova casa digitale per l’Acr Messina, uno spazio che nelle intenzioni della società, dovrà diventare il punto di riferimento dei tifosi giallorossi di tutto il mondo. Grazie alla partnership con Uido, azienda di comunicazione e sviluppo digitale con più sedi nel territorio nazionale, ecco il nuovo sito internet dell’Acr Messina.

L’idea nasce dal cofounder di Uido, Roberto Ruggeri, conosciuto a livello nazionale per essere una delle persone più influenti a livello digital, che ha raccolto l’appello alla messinesità e al senso di appartenenza lanciato dal Messina e ha voluto dare, con gli altri soci di Uido, un contributo tangibile ed utile per il rilancio dell’immagine del Messina calcio.

Al sito ha lavorato un pool dedicato di Uido e il team della Comunicazione dell’Acr Messina. Le news, i video, le foto, la biglietteria, la novità della “Hall of Fame” e presto anche lo shop on line. In più tante iniziative passando anche attraverso i profili ufficiali della società sui principali social network.