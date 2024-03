Catanzaro (Pd): “Sostegno agli editori digitali”

Il capogruppo del Partito democratico all'Ars: "Raccogliamo l'invito della Federazione editori digitali"

Dopo la conferma di Sebastiano Di Betta come presidente della Fed, Federazione editori digitali, interviene Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana. L’esponente del Pd, oltre a porgere “gli auguri di buon lavoro a Di Betta”, sottolinea: “Raccogliamo l’invito della Federazione editori digitali. Serve un confronto per il sostegno al settore e al mondo dell’informazione”.

Aggiunge Catanzaro:”Raccogliamo e sosteniamo l’invito della Fed soprattutto ad avviare un dibattito con le forze politiche del Parlamento regionale. Il mondo dell’informazione digitale rappresenta anche in Sicilia una fonte di occupazione, economia e crescita. Proprio per questo è necessario un confronto tra tutte le parti interessate per definire provvedimenti, anche normativi, di regolamentazione e sostegno al settore”.

