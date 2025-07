Ccpm di Taormina, famiglie dopo lo stop al presidio: “Grazie ai giornalisti”

Non si ferma la battaglia dei genitori dei piccoli pazienti di cardiochirurgia, che ringraziano la stampa

Taormina – “Il Comitato Genitori del CCPM desidera esprimere un sentito ringraziamento ai giornalisti e relative testate giornalistiche che hanno dedicato il proprio tempo e la propria attenzione alla problematica relativa al rischio chiusura del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina. La vostra sensibilità e il vostro impegno nel raccontare le storie dei nostri piccoli guerrieri e di questi giorni particolarmente difficili per tutti noi, hanno avuto un impatto straordinario. Ogni articolo, ogni intervista, ogni parola scritta ha contribuito a far emergere la realtà di chi vive ogni giorno in una lotta per la vita”.

Grazie alla stampa

Così i genitori dei bimbi dell’ospedale di Taormina, dopo lo stop al presidio, hanno voluto esprimere la loro gratitudine alla stampa che ha sempre dato voce alla loro battaglia.

” Grazie per essere al nostro fianco, per aver dato voce a chi spesso non viene ascoltato e per aver dimostrato che, insieme, possiamo fare la differenza. Questa terra ha bisogno di verità, di trasparenza e di buona sanità. La vostra dedizione e sensibilità sono una luce di speranza in questo cammino per noi molto difficile”.

Stop al presidio ma non alla battaglia

La nota conferma che, malgrado la “bandiera bianca” battuta qualche giorno fa in merito al presidio permanente, il Comitato non si è ancora arreso sulla complessa vicenda. Infatti si preparano ad essere ascoltati all’Ars il prossimo 16 luglio, mentre si avvicina la proroga concessa da Roma al reparto di cardiochirurgia pediatrica del San Vincenzo Sirina.