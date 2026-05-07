 Ccpm di Taormina, si va verso una proroga della convenzione con il "Bambino Gesù"

Ccpm di Taormina, si va verso una proroga della convenzione con il “Bambino Gesù”

Redazione

Ccpm di Taormina, si va verso una proroga della convenzione con il “Bambino Gesù”

giovedì 07 Maggio 2026 - 19:07

L'annuncio dell'assessore regionale Caruso: "Abbiamo ottenuto la disponibilità dell'azienda romana"

L’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso ha incontrato questo pomeriggio a Palermo il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì e il direttore del Policlinico “Rodolico – San Marco” di Catania Giorgio Giulio Santonocito per affrontare il tema della gestione della cardiochirurgia pediatrica di Taormina.

“Il benessere dei piccoli pazienti del Centro e quello delle loro famiglie – ha dichiarato Caruso – è la mia priorità e quella del presidente della Regione Schifani ed è per questo che vogliamo garantire loro che la struttura sarà mantenuta così come i livelli di cura e di assistenza a cui sono abituati non verranno mai meno. Nelle ultime ore ci siamo confrontati con il “Bambino Gesù” di Roma e nei prossimi giorni ci incontreremo perché abbiamo ottenuto la disponibilità dell’azienda romana a garantire l’operatività del centro anche oltre la scadenza della convenzione e fin quando non si potrà procedere autonomamente mantenendo gli standard d’eccellenza finora prestati. Intanto, Asp di Messina e Policlinico di Catania si confronteranno concretamente per definire il quadro della situazione”.

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