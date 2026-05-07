 Da Qui Marcello alle "rustute" con Federico e Cateno, non solo "sciarre" alle elezioni

Da Qui Marcello alle “rustute” con Federico e Cateno, non solo “sciarre” alle elezioni

Marco Olivieri

Da Qui Marcello alle “rustute” con Federico e Cateno, non solo “sciarre” alle elezioni

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giovedì 07 Maggio 2026 - 07:30

Per le amministrative a Messina, complici i social, si assiste a un po' di tutto. Tra gag, canzoni e tormentoni

MESSINA – Non è una campagna elettorale compassata. Tutt’altro. E gli scontri, soprattutto con Basile/De Luca e Scurria/Siracusano su fronti contrapposti, sono all’ordine del giorno. I social registrano tutte le sfumature della competizione per le amministrative a Messina, compresi gli aspetti comici e grotteschi. Cosa colpisce di più? Le dirette mattutine di De Luca in pigiama o il tormentone di Scurria “Qui Marcello”, con il “Qui Matilde” (Siracusano) e “Qui Carlotta” (Previti)?

Dal ballo di Marcello e Matilde alla sfida con i gomitoli di lana

E ancora: preferite il buongiorno con granita e brioche di Basile o la situation comedy in casa Pd? Con la candidata del centrosinistra Antonella Russo che cerca al telefono il collega di partito Alessandro Russo, che “tanto per cambiare non risponde”, fino all’apparizione finale? Oppure le gag degli assessori Finocchiaro e Cannata, i tanti video sui social da parte dei duemila candidati o l’entusiasmo da ballerini di Scurria e Siracusano alla presentazione delle liste?

Lo Giudice De Luca e Lombardo

Al cantante Cateno risponde l’omaggio canoro al candidato Marcello che “tutti i problemi risolverà”

Ce n’è per tutti i gusti, insomma. E non possono mancare, come citazione, le incursioni quotidiane di Cateno De Luca con i giovani e la “rustuta” immortalata in foto: il grande capo e l’ex sindaco e ricandidato Federico Basile che “brindano” con gli spiedini. E, intanto, le recenti polemiche in tema di sessismo Siracusano/Basile si trasformano in un’esibizione di gomitoli di lana. E a Siracusano e Previti rispondono il coordinatore Lo Giudice e i deputati regionali di Sud chiama Nord De Luca e Lombardo, esibendo pure loro i gomitoli e i ferri da uncinetto con un certo piglio professionale.

Marcello Scurria e gli assessori designati

E non è finita. Il conflitto elettorale si è trasferito pure nella contesa tra canzoni. Se è ormai un classico “Terra d’amuri” del “poeta” e “menestrello” De Luca – “Sicilia mia, Terra d’amuri, di suli e di mari, si giri ‘u munnu tu nun na trovi/ Sta terra ricca di ciuri e d’aranci, cu veni ca nun sa po scurdari” – ora è arrivata la risposta dal candidato sindaco del centrodestra. Così il tormentone “Qui Marcello” è diventato anche una canzone: “Vogliamo fatti e non parole, in men che non si dica lui arriverà e tutti i problemi risolverà/ Quindi dillo a Marcello/ Dillo a Marcello/ Dillo a Marcello”.

Benvenuti a Messina, dunque, città delle “sciarre” quotidiane, come spesso accade in campagna elettorale, ma con un pizzico di cabaret.

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Un commento

  1. pippinu 7 Maggio 2026 08:09

    BUDDACILANDIA,

    0
    0
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