C'è un messinese al fianco dei Me contro Te nella seconda stagione di "La Famiglia Reale" - Tempostretto

Si tratta dell'attore (e ballerino) Daniele Sciarrone, che interpreta l'aiuto cuoco Milo, un vero combina guai

I Me contro Te tornano con la seconda stagione della serie tv “La Famiglia reale” e portano con loro, su Amazon Prime Video, anche un attore messinese. Si tratta di Daniele Sciarrone, artista polivalente nato come ballerino, che interpreta l’aiuto cuoco Milo, personaggio combina guai. Un personaggio divertente, che si appresta ad animare ulteriormente una serie tv che i bambini hanno amato, realizzata dai Me contro Te, un fenomeno mediatico degli ultimi anni che da Youtube ha conquistato poi la tv e il cinema.

Il giovane messinese è molto conosciuto in città sia per la sua attività di danzatore (è allievo della professoressa Mariangela Bonanno), sia per i corsi di gioco-danza e danza moderna tenuti in una nota scuola privata cittadina. Tanto che colleghi, oltre a mamme e papà dei suoi piccoli “studenti”, hanno già iniziato a diffondere la notizia in città e si preparano a seguire le puntate dei Me contro Te per vedere il loro insegnante di danza.

Ai più attenti, però, Daniele Sciarrone non risulterà essere un nome nuovo. Oltre ai tanti progetti degli ultimi anni, nel maggio 2020, durante la pandemia Covid, il messinese, ballerino oltre che attore, ha creato un “passo a due” a distanza con la danzatrice Giada Minissale. Un progetto dal titolo “Love far away“, particolarmente apprezzato dal pubblico, con cui i due giovani hanno cercato di unire e avvicinare le persone, all’epoca distanti a causa dei lockdown.