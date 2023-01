C'è vento forte e i carrellati cadono sulle auto - Tempostretto

Il forte vento che imperversa a Messina causa anche queste conseguenze

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questo è quello che succede tutte le volte che c’è vento: i cassonetti arrivano sulle macchine.”

Occorre precisare, comunque, che i carrellati per la raccolta differenziata non devono stare stabilmente sui marciapiedi. Essi vanno esposti singolarmente di volta in volta in base al calendario previsto per la raccolta porta a porta delle diverse tipologie di rifiuti. Non siamo naturalmente in grado di sapere se nel caso evidenziato dall’immagine le regole siano state rispettate e, dunque, ci asteniamo da ogni giudizio in merito.