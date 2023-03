Celebrato in Piazza Unione europea anniversario della strage di via Fani - Tempostretto

Dal Movimento "Nuova presenza Giorgio La Pira". Numerose le autorità intervenute

MESSINA – In un’atmosfera di intensa emozione è stato ricordato il 45° anniversario della strage di via Fani in cui annientata la scorta dell’onorevole Aldo Moro costituita dal maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, capo scorta (51 anni), dall’appuntato dei carabinieri Domenico Ricci (43 anni), dal vicebrigadiere di pubblica sicurezza Francesco Zizzi (29 anni), dalle Guardie di pubblica sicurezza Raffaele Iozzino

(24 anni) e Giulio Rivera (23 anni) e rapito lo stesso presidente.

Alla manifestazione ha aderito il sindaco della città Federico Basile, nonché una folta rappresentanza di studenti provenienti dalla scuola Media Mazzini e dalla Scuola Media Verona -Trento Boer, mentre la cornice è stata impreziosita dalle rappresentanze dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare – Federazione di Messina, Associazione Nazionale (Anc), dell’ Associazione nazionale della Polizia di Stato (Anps) con labaro e medagliere. Presente, tra gli altri, anche il tenente colonnello Domenico Oppedisano del 5° Reggimento Fanteria “Aosta”, il Ten. Col. (riserva) della Guardia di Finanza Letterio Sciliberto, il prof. Letterio Mariano Campolo e il foto reporter Alessio Villari.

In Piazza Unione Europea si sono ritrovati alle una pattuglia della polizia di stato in servizio e della Guarda di Finanza del Comando Provinciale di Messina. Prima della deposizione del serto di fiori alla base del monumento, alla quale hanno prestato servizio d’onore due vigili urbani in alta uniforme con il comandante della Polizia Metropolitana portato a braccia da due studenti delle scuole medie intervenute, Calogero Centofanti del Movimento Nuova Presenza Giorgio la Pira rievocando il tragico appuntamento, ha sottolineato l’impegno perché quell’ancora oscura vicenda di attentato all’assetto democratico del paese, debba necessariamente esortare i giovani alla salvaguardia dei valori di democrazia, libertà e giustizia. Al termine è stato rivolto un caloroso ringraziamento a coloro i quali avevano voluto essere presenti a questo lacerante appuntamento annuale.