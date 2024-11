Celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale a Messina, una mostra alla Laudamo

In vista del 4 novembre, domenica la prefetta Di Stani inaugura uno spazio dedicato alle divise storiche

MESSINA – Il prossimo 4 novembre si celebrerà la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Ma già domani domenica 3 novembre è in programma, alla Sala Laudamo di Messina e nella vicina via Laudamo, una mostra di divise storiche e di reperti delle forze armate e delle forze dell’ordine. L’esposizione viene presentata al pubblico, alla presenza del prefetta Cosima Di Stani, domenica 3 novembre alle ore 10.30. E resterà fruibile per la cittadinanza domenica fino alle ore 19, oltre che nel corso della mattinata di lunedì 4 novembre.

In primo piano un’esposizione di mezzi rappresentativi dell’esercito italiano, della Marina militare, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della polizia di Stato, dei vigili del fuoco, del Corpo forestale della Regione siciliana, della polizia municipale di Messina e della Croce Rossa italiana.

Lunedì 4 novembre, invece, a Messina, in Piazza Unione Europea, si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera, con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti da parte della prefetta Di Stani, accompagnata dal comandante interregionale dei carabinieri “Culqualber”, Giovanni Truglio, e dal sindaco di Messina, Federico Basile. Alla cerimonia, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare, interverranno autorità civili, militari e religiose.

A seguire, la prefetta, in collaborazione con la Fondazione Insigniti Omri e con l’ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina, ha promosso, presso la sala Laudamo, una conferenza-spettacolo di Michele D’Andrea, dal titolo “Dietro le quinte della Grande Guerra”. Un evento nel quale sarà presentato alle istituzioni e alle scolaresche, e a classi collegate in streaming, “uno sguardo unico sugli aspetti meno noti e più umani del primo conflitto mondiale”, fanno sapere dalla prefettura.