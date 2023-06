Censimento degli immobili comunali: i nostri quesiti (ancora inevasi) a Patrimonio Messina Spa - Tempostretto

Al centro dell'attenzione l'esigenza di rilanciare l'edilizia residenziale pubblica. Occorre sapere con urgenza il complesso di beni di cui si dispone

MESSINA – La necessità di conoscere il patrimonio immobiliare comunale e i nostri articoli. Al centro dell’attenzione di Tempostretto l’esigenza di rilanciare l’edilizia residenziale pubblica. Ecco il titolo del 3 maggio 2023: L’emergenza casa e l’attesa infinita di un censimento degli immobili. 6 aprile 2023: intitoliamo Il popolo dei senzacasa e l’attesa di un censimento degli immobili comunali. 20 gennaio 2023: “Il nostro grido d’allarme per l’emergenza casa a Messina, il Comune intervenga”. 23 ottobre 2022: L’emergenza sfratti in una Messina in affanno e i nostri quesiti a Patrimonio Spa. 2 aprile 2022: “Lotta a morosi e abusivi”, Patrimonio Messina avvia il censimento degli immobili comunali.

Se non ora quando? Il primo punto fondamentale è che si sappia con contezza qual è il patrimonio comunale di cui si può disporre. Unico mezzo per aiutare chi è in difficoltà. Senza giustizia sociale e senza diritti, non esistono nemmeno doveri e senso della comunità. Lo abbiamo scritto più volte.

I nostri quesiti a Patrimonio Messina Spa e al presidente Cacace ancora inevasi

Ecco i nostri quesiti a Patrimonio Messina Spa.

Dopo il blocco degli sfratti, il problema è riesploso e la situazione sul piano sociale potrebbe diventare esplosiva… Come valuta l’emergenza?

2) Il precedente presidente, nell’aprile 2022, a questo giornale, ha annunciato i lavori (avviati dal 30 marzo 2022) per la creazione dei fascicoli degli immobili dell’Erp appartenenti al Comune. Il lavoro dei tecnici è terminato e qual è l’esito del censimento degli occupanti e l’aggiornamento contabile della locazione?

3) L’obiettivo, come Patrimonio Spa, è la gestione, dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. Ci sono dei passi in avanti in tal senso?

4) In un precedente articolo si parlava di 1324 abitazioni distribuite in quindici lotti della città. Che prospettive ci sono in tempi certi per chi ha diritto alla casa?

5) Che situazione ha trovato in relazione a morosi e abusivi nel settore degli immobili comunali?

Nella fotografia in evidenza una manifestazione dell’Unione inquilini del 2016.

Articoli correlati