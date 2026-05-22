 Messina. Centrale dello spaccio in via del Santo scoperta dai Cc

Messina. Centrale dello spaccio in via del Santo scoperta dai Cc

Alessandra Serio

Messina. Centrale dello spaccio in via del Santo scoperta dai Cc

venerdì 22 Maggio 2026 - 16:27

Il messinese Matteo Ferro va ai domiciliari. Cosa hanno trovato in casa

Messina – 55 grammi di marijuana, 12 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina, più tutto l’occorrente per confezionare le dosi da spacciare, dal bilancio di precisione alle bustine.

Droga in casa, il controllo dei Cc

E’ quel che i Carabinieri di Bordonaro hanno trovato a casa di Matteo Ferro, 51enne con qualche precedente alle spalle. L’uomo è comparso per la direttissima davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e gli ha concesso i domiciliari, accogliendo così la richiesta dell’avvocato Giuseppe Bonavita mentre l’Accusa aveva chiesto per lui il carcere.

Marijuana e hashish, cosa c’era nell’abitazione del pusher

Ferro era stato fermato in strada per un controllo di routine. Addosso i militati gli hanno trovato 6 grammi e mezzo di marijuana. A quel punto hanno fatto scattare la perquisizione domiciliare, trovando così il resto dello stupefacente, tutto sequestrato. Nell’abitazione c’erano anche 480 euro in contanti. Anche il denaro, ritenuto dagli uomini dell’Arma frutto dell’attività di spaccio, è stato sequestrato. Su proposta del difensore il giudice si è riservato di decidere l’eventuale dissequestro della somma. I campioni di stupefacente sequestrati verranno ora trasferiti ai laboratori dei carabinieri del R.I.S. di Messina per gli esami tossicologici volti a stabilire il grado di purezza e il numero di dosi ricavabili.

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