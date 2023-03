Centrale S. Filippo del Mela. Flaei Cisl sindacato più votato alle elezioni Rsu-Rlsa - Tempostretto

Il segretario provinciale Lo Monte: "Risultato frutto dell’impegno costante, attenzione alta in un momento storico per il settore della produzione energetica". I complimenti del segretario generale della Cisl Messina Alibrandi

MESSINA – La Flaei Cisl di Messina si conferma primo sindacato della Centrale A2a di San Filippo del Mela. Nelle ultime elezioni Rsu-Rlsa la Flaei, su 150 votanti, ottenuto 70 voti, ovvero il 46,7%. “È una vittoria di tutti i lavoratori, un risultato frutto dell’impegno costante degli ultimi dieci anni – sottolinea il segretario provinciale della Flaei Cisl, Sebastiano Lo Monte – Un lavoro di tutto il quadro sindacale della Flaei Cisl della centrale ben supportata dal livello regionale e nazionale. In questo particolare momento storico per il settore della produzione energetica dove i tempi della transazione energetica, per effetto della guerra in Ucraina e della conseguente crisi del gas a causa dei quali si possono modificare gli scenari già previsti, è importante seguirne gli sviluppi”.

Per il futuro, la squadra Flaei Cisl si impegna a mantenere sempre alti i livelli di sicurezza e facilitare con ogni mezzo il progetto previsto dall’azienda del polo energetico integrato che consentirà il mantenimento di tutti i lavoratori diretti e dell’indotto.

A fare i complimenti per l’ottimo risultato raggiunto ai delegati della Flaei è anche il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi. «Soddisfazione di tutta la Cisl per il risultato che è la sintesi di un grande lavoro di squadra che viene fatto all’interno della Centrale», ha detto Alibrandi.