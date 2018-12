"Canto per NeMO" è online su diversi store. Basta scaricarla per aiutare NeMO

La canzone del Natale nata per il centro clinico Nemo Sud adesso è pronta per sbarcare su tutti i vostri telefoni e non solo. “Canto Per NeMO”, la canzone che ha coinvolto 50 giornalisti messinesi che si sono messi in gioco per un’iniziativa che ha già toccato tantissimi cuori sulle note di una vera e propria poesia dedicata al senso più puro e nobile del dono e del donarsi, adesso è sulle maggiori piattaforme e aspetta solo di essere scaricata.

In questo modo chiunque, semplicemente scaricando “Canto per NeMO” potrà fare la propria donazione che andrà a sostenere tutte le attività del centro che nel padiglione B del Policlinico di Messina si occupa di malattie neuromuscolari.

Il brano sarà disponibile con una donazione di 1,29€

A distribuirlo è “Maninalto!” etichetta Discografica milanese - specializzata nel Management e nel Booking - il cui fondatore è Christian Perrotta. Siciliano e particolarmente attento alle belle iniziative nate nella sua terra di origine. A contattarlo è stato il maestro Alessandro Silipigni, lo stesso che ha diretto i 50 giornalisti in questa esperienza nuova e straordinaria.

"Canto per NeMO" è online su diversi store! Qui trovate qualche link.

Ve ne sono tanti altri in giro per il web, in 240 paesi del mondo.

Spotify: https://open.spotify.com/album/1BJQa9pT3tZPzpPgbYEtOe?si=qed8YOwDRyWDrViN8_iomA

iTunes: https://itunes.apple.com/it/album/canto-per-nemo-single/1447406471

Deezer: https://www.deezer.com/it/album/82405142

Google Play: https://play.google.com/store/music/album/Giornalisti_per_Nemo_Canto_per_Nemo?id=By3vxjvy2mn5nlue2mzltk46ieq

Amazon Music: https://www.amazon.it/Canto-Nemo-Giornalisti/dp/B07LHMM54C/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1545387543&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=canto+per+nemo