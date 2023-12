Centro commerciale Tremestieri, "Pazzi per i mattoncini" - Tempostretto

Redazionale. Appuntamento nel fine settimana

Dopo il successo della scorsa settimana da oggi fino a domenica 17 dicembre un nuovo weekend con l’evento “Pazzi per i Mattoncini” .

A grande richiesta si rinnova una tre giorni unica dedicata ai tantissimi cultori dei mattoncini più famosi al mondo e per esplorare un mondo magico che tornerà ad affascinare gli appassionati delle “costruzioni” in tutte le sue forme ed i suoi colori.

Pazzi per i Mattoncini è per i grandi e per i piccoli ed è un gioco coinvolgente che metterà ancora una volta alla prova la creatività dei visitatori del Centro che potranno ideare e realizzare le loro creazioni dando spazio alla propria fantasia.

Pazzi per i Mattoncini prevede anche delle esposizioni contenute in alcune teche che consentiranno di ammirare singolari opere d’arte costruite da talentuosi “costruttori” e che potranno essere ad esempio fonte di ispirazione per dar vita ad altre originali realizzazioni.

Il weekend sarà animato sabato 16 dicembre da una band di animazione che si esibirà fra le gallerie del Centro per animare lo shopping natalizio.

Per questo fine settimana tutti i bambini avranno la possibilità di poter ricevere un video di auguri personalizzato direttamente da Babbo Natale, un video messaggio che riceveranno direttamente a casa loro. Un regalo molto prezioso che potranno ricever tutti i bimbi che visiteranno la casa di Babbo Natale al Terzo piano del Centro Commerciale Tremestieri che resterà aperta fino a domenica 24 dicembre.

Ed insieme allo shopping dei suoi negozi, il Centro Commerciale Tremestieri propone i suggestivi “𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲”. Le bancarelle pittoresche propongono artigianato locale e prelibatezze natalizie dove sarà facile trovare il regalo perfetto che farà felici le persone care con oggetti creati con tanta passione da artigiani locali.

Grande attesa infine per le performances degli “Slinky Man”, gli uomini dentro i tubi colorati attesi nell’immediatezza del natale il 22 e 23 dicembre per delle originalissime esibizioni che assicureranno tanto divertimento e stupiranno tutti gli spettatori per la loro abilità.

Tanti motivi per vivere il Natale al Centro Commerciale Tremestieri che fino al 6 gennaio promette divertimento e piacere dello shopping grazie ai suoi comodi parcheggi per non pensare all’auto, ma solo al piacere di pensare ai regali.