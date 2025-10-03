Centro commerciale Tremestieri. Settima edizione di “2 Ruote in Centro”

Sabato 4 e domenica 5 ottobre

Il centro commerciale Tremestieri si prepara ad accogliere nuovamente la passione per il mondo delle due ruote: sabato 4 e domenica 5 ottobre torna “2 Ruote in Centro”, l’evento giunto alla sua 7ª edizione e diventato ormai un punto di riferimento per appassionati, famiglie e curiosi.

Per due giorni le gallerie del centro si trasformeranno in un vero e proprio salone a cielo aperto dedicato a moto, scooter e biciclette, con un programma ricco di attività per tutte le età. Al terzo piano possibilità di vedere mezzi da museo in una piccola area dedicata.

Spazio ai più piccoli

“2 Ruote in Centro” non è solo per grandi: i più piccoli potranno cimentarsi in una pista didattica per imparare a muovere i primi passi in sella in totale sicurezza. Inoltre, sarà attivo un laboratorio creativo dove ogni bambino potrà colorare e personalizzare il proprio casco e domenica Scuola di Regolarità.

Un weekend per tutti

Con il suo mix di tradizione e innovazione, esposizioni e attività, la manifestazione conferma il suo obiettivo: avvicinare sempre più persone al mondo delle due ruote, in un’atmosfera conviviale e festosa che coinvolge tutta la città.

L’ingresso all’evento è libero.