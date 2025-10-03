 Centro commerciale Tremestieri. Settima edizione di "2 Ruote in Centro"

Centro commerciale Tremestieri. Settima edizione di “2 Ruote in Centro”

Redazionale

Centro commerciale Tremestieri. Settima edizione di “2 Ruote in Centro”

venerdì 03 Ottobre 2025 - 09:30

Sabato 4 e domenica 5 ottobre

Il centro commerciale Tremestieri si prepara ad accogliere nuovamente la passione per il mondo delle due ruote: sabato 4 e domenica 5 ottobre torna “2 Ruote in Centro”, l’evento giunto alla sua 7ª edizione e diventato ormai un punto di riferimento per appassionati, famiglie e curiosi.

Per due giorni le gallerie del centro si trasformeranno in un vero e proprio salone a cielo aperto dedicato a moto, scooter e biciclette, con un programma ricco di attività per tutte le età. Al terzo piano possibilità di vedere mezzi da museo in una piccola area dedicata.

Spazio ai più piccoli

“2 Ruote in Centro” non è solo per grandi: i più piccoli potranno cimentarsi in una pista didattica per imparare a muovere i primi passi in sella in totale sicurezza. Inoltre, sarà attivo un laboratorio creativo dove ogni bambino potrà colorare e personalizzare il proprio casco e domenica Scuola di Regolarità.

Un weekend per tutti

Con il suo mix di tradizione e innovazione, esposizioni e attività, la manifestazione conferma il suo obiettivo: avvicinare sempre più persone al mondo delle due ruote, in un’atmosfera conviviale e festosa che coinvolge tutta la città.

L’ingresso all’evento è libero.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio
Truffa Agea, sequestrati 110mila euro a tre imprenditori nebroidei
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED