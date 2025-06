Centro Helen Keller, domani la consegna di cani guida e bastoni bianchi per non vedenti

Il presidente Vitello: "Un momento fondamentale"

MESSINA – Si partirà alle 9.30 di domani, venerdì 13 giugno, per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno del Centro Helen Keller: la consegna dei cani guida e dei bastoni bianchi per i non vedenti. Si tratta di un momento fondamentale per l’attività del centro, che parlerà alla città anche dei risultati periodici raggiunti in favore di non vedenti e ipovedenti e che da anni lavora al fianco di ragazze e ragazzi, donne e uomini con disabilità visiva, per assicurare loro la piena integrazione socio-lavorativa.

Il presidente Vitello: “I cani sono insostituibili compagni”

Lo ha spiegato il presidente del centro regionale Keller Giuseppe Vitello alla vigilia della consegna: “È un momento di altissimo valore in termini di integrazione sociale delle persone con disabilità visiva in quanto saranno consegnati dei fondamentali ausili per il sostanziale esercizio del diritto all’autonomia e alla mobilità”. E ha aggiunto: “I non vedenti e gli ipovedenti che si approprieranno di questi strumenti di libertà sono stati impegnati, presso questa struttura, in corsi di alta formazione, finalizzati all’apprendimento delle tecniche necessarie al più appropriato utilizzo degli strumenti messi a loro disposizione. Da ricordare, infine, che i cani guida assegnati domani sono insostituibili compagni di libertà e hanno svolto un lungo ed impegnativo percorso di addestramento, altamente specializzato della durata di 18 mesi”.