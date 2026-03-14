Centro per l’autismo chiuso, Calafiore: “Nuovo abbaglio di Scurria”

Messina. L'ex assessora: "Si tratta di un problema momentaneo all'impianto fognario. E nessuna responsabilità va addebitata dell'amministrazione"

MESSINA – Sulla chiusura temporanea del Centro diurno per l’autismo a Messina, per un problema all’impiant fognario, scoppia la polemica politica. Dopo gli interventi di Marcello Scurria e Antonella Russo, per centrodestra e centrosinistra, risponde l’ex assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. E polemizza con il candidato del centrodestra: “Prima di parlare si informi. Anche stavolta ha preso un abbaglio. In riferimento alla momentanea chiusura del Centro occorre fare alcune precisazioni, tenuto conto del comunicato del candidato a sindaco Marcello Scurria che intende addossare responsabilità all’amministrazione uscente. È opportuno richiamare l’accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 2022 con il quale il Comune di Messina, e in particolare l’amministrazione Basile, ha concesso gratuitamente all’Asp di Messina alcuni padiglioni all’interno dell’Istituto Marino di Mortelle per la realizzazione del primo Centro diurno per l’autismo. I lavori di adeguamento necessari sono stati eseguiti a cura e carico dell’Asp, che naturalmente ha curato anche tutte le procedure autorizzative. Forse il candidato sindaco Scurria avrebbe dovuto documentarsi meglio prima di avventurarsi in un attacco sterile”.

“Nessuna responsabilità o inerzia può essere addebitata all’amministrazione uscente”

Prosegue Calafiore: “In merito al problema all’impianto fognario che si è verificato giorni addietro, l’Asp di Messina ha preso contatti con il Comune per risolvere la problematica. Nessuna responsabilità e/o inerzia può essere addebitata all’amministrazione uscente che ha sempre collaborato sinergicamente con l’Asp di Messina per la realizzazione non solo del Centro ma anche per tutte le progettazioni che riguardano le persone con disabilità. Ancora una volta vengono strumentalizzate delle situazioni che nulla hanno a che vedere con la campagna elettorale. E che comunque dimostrano una mancanza totale di conoscenza di un lungo lavoro fatto di accordi e alleanze con enti strategici del territorio nell’interesse delle persone più fragili”.

La delibera e i compiti dell’Asp

Nella delibera di Giunta del 2 agosto 2022 l’Asp si impegna: a) alla realizzazione di un Centro diurno per l’autismo nei Padiglioni n. 5 (cucina, mensa e bar), n. 6, n. 7 e Casa del custode, promuovendo la collaborazione con i partner dell’Accordo di Programma di cui alle premesse; b) a provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività e, per parte di competenza, per quelle relative ai progetti ed alle attività comuni; c) a svolgere le attività di propria competenza, mettendo a disposizione proprio personale nonché attrezzature; d) a provvedere alla manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti, della mobilia, degli arredi e delle attrezzature eventualmente affidate; e) a provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, delle aree esterne, del verde attrezzato, dei parcheggi, nonché degli impianti, della mobilia, degli arredi e delle attrezzature conferiti; f) a provvedere ai servizi di pulizia, guardiania, giardinaggio, smaltimento rifiuti, alle utenze nonché ogni altro onere connesso con la gestione di quanto conferito”.