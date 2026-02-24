Stabilizzazioni a Messina Social City, Russo chiede chiarimenti alla presidente Asquini

Il consigliere comunale sollecita chiarezza sui fondi da destinare "alla effettiva e strutturale estensione degli orari di lavoro, sostenibilità di bilancio e stabilizzazioni che hanno superato il numero previsto dalle determinazioni aziendali"

MESSINA – Il consigliere comunale Alessandro Russo ha inviato una richiesta urgente di chiarimenti alla presidente di Messina Social City Asquini e al sindaco Basile in merito alle ultime stabilizzazioni di lavoratori e al provvedimento di estensione oraria dei lavoratori part time. Russo chiede chiarezza sui fondi da destinare alla “effettiva e strutturale estensione degli orari di lavoro, sostenibilità di bilancio e stabilizzazioni che hanno superato il numero previsto dalle determinazioni aziendali”.

Nella nota Russo chiede innanzitutto “di poter conoscere le ragioni per le quali si sia proceduto alla stabilizzazione di nr. 14 unità di lavoratori invece delle nr. 12 unità stabilite nella determinazione nr. 63 del 20.02.2026, in special modo se sia stato studiato, come effettuato per le 12 unità previste inizialmente, sia l’impatto finanziario – contabile sul budget dell’Azienda speciale, sia la sostenibilità economica dell’aumento previsto”.

Il consigliere Russo chiede inoltre “di poter conoscere i requisiti che sono stati utilizzati per l’attività di stabilizzazione dei lavoratori, visto che risulta che sono attualmente presenti e in forza presso Messina Social City numerosi altri lavoratori che versano nelle analoghe condizioni legittimanti dei primi dodici più due e che pertanto, per chiarezza e trasparenza dell’azione amministrativa oltre che per salvaguardare l’imparzialità del procedimento, è opportuno rendere pubblici criteri precedentemente stabiliti dall’organo di gestione aziendale e le risultanze delle comparazioni dei profili tutti potenzialmente interessati”.

Estensione oraria e copertura finanziaria

“Per quel che riguarda la determina di estensione oraria (n. 63 del 20.02.2026) – continua Alessandro Russo – si è appreso che la copertura per l’azione è di euro 870.503,48 da ricavare a valere sul cap. 01031.01.0002 del bilancio 2026 e che la copertura finanziaria relativa alle successive annualità dovrà essere indicata nei rispettivi bilancio di previsione dell’Azienda speciale”.

A tal proposito, Russo vuol sapere “se la somma stanziata, ricavata da risorse interne a disposizione dell’Azienda assicuri la copertura dell’estensione oraria dei lavoratori coinvolti per tutta l’annualità 2026, senza soluzioni di continuità nei prossimi mesi e almeno fino alla predisposizione del bilancio 2027 dell’Azienda”. Inoltre, si chiede di sapere se le provenienze contabili delle cifre ricavate, pari a 870.503,48 euro, siano derivanti da risorse del Contratto di Servizio, quindi di derivazione comunale, ovvero se siano derivanti da risparmi di progetti extrabilancio”.

“Segnatamente, come è comprensibile – conclude Russo nella nota indirizza alla presidente di Msc Asquini – è interesse conoscere se queste risorse siano da considerarsi strutturali per gli anni a venire o da reperire, di volta in volta, attraverso risorse a progetti extrabilancio. A evidente tutela dell’interesse futuro dei lavoratori che oggi hanno ottenuto questa importante estensione oraria, che pure si saluta con soddisfazione”.