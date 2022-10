Cerignola-Messina, Auteri: "Ripresa brutta, abbiamo fatto confusione" - Tempostretto

"Difficile trovare le motivazioni a questa sconfitta" ha detto Auteri che vuole analizzare al più presto la partita con la squadra

CERIGNOLA – Nella conferenza stampa dopo la sfida tra Cerignola e Messina, valida per la settima giornata di campionato, in sala stampa si presenta mister Gaetano Auteri. I biancoscudati hanno incassato la quinta sconfitta stagionale nel girone C e sono 18° in graduatoria, fortunatamente la classifica è corta con l’Avellino 13° che dista soltanto tre punti.

Il Messina si è visto fischiare il quarto rigore contro e sull’episodio mister Auteri è stato abbastanza critico rimproverando ai suoi sia il momento in cui è arrivato che il modo. L’allenatore ha provato a trovare una giustificazione nei 120 minuti giocati in Coppa contro il Crotone, ma solo Ferrini e Versienti erano in campo dal primo minuto sia martedì che quest’oggi, sabato.

Auteri critico sugli errori

“Abbiamo fatto un discreto primo tempo complessivamente, creando occasioni – ha dichiarato Auteri, allenatore dell’Acr Messina – puntualmente poi un errore ci ha portato in svantaggio. La partita era equilibrata e stavamo giocando bene. Nel secondo tempo con i cambi non siamo entrati bene e l’unica motivazione che trovo è che i 120 minuti di Crotone sono pesati e abbiamo fatto confusione. Avevamo poco ordine e abbiamo creato poco o nulla.

È difficile trovare una motivazione a questo secondo tempo brutto. Domattina (domenica, ndr) ci alleneremo e capiremo cosa abbiamo sbagliato. Una brutta sconfitta con tanti giocatori sottotono. Il Cerignola è una buona squadra e lo sapevamo, per un po’ è stata equilibrata. Servirà resettare e fare un’analisi per capire che una squadra che si deve salvare non può concedere questi errori. Il rigore concesso non esiste – conclude l’allenatore dei biancoscudati – non possiamo fare tutti quei passaggi dentro l’area”.