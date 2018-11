Furci. Celebrata solennemente la Giornata dell’Unità nazionale

FURCI SICULO. Celebrata solennemente a Furci siculo la Giornata dell’Unità nazionale e festa delle forze armate nel centesimo anniversario dalla fine della Grande Guerra. Ad una breve cerimonia nell’aula consiliare, ha fatto seguito un corteo sino alla piazza dei Caduti (nella villa Furci-Verde) dove è stata deposta una corona d’alloro dinanzi al monumento ai Caduti.

“Non dimenticheremo mai i nostri caduti – ha detto il sindaco, Matteo Francilia – per attraverso il loro sacrificio hanno segnato la storia e perché senza la conoscenza della storia non si costruisce un futuro migliore. Il mio primo pensiero – ha aggiunto. Quest’oggi è andato alle famiglie dei nostri fratelli che in questi giorni hanno perso la vita a causa del maltempo che ha flagellato l'Italia , dalla Sicilia al Trentino, mietendo numerose vittime. E’ stata una mattinata ricca di emozioni, che ha visto la partecipazione di tutta la comunità , delle associazioni , delle scuole , delle autorità civili e militari. Ringrazio di cuore tutti per la grande partecipazione e per il senso di comunità che abbiamo dimostrato in un giorno così importante”. Alla cerimonia sono intervenute autorità civili e militari, con in testa il comandante della stazione di S. Teresa (competente per territorio), il luogotenente Maurizio La Monica.