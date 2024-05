Messina. Antonio Chimicata confermato presidente della Croce Rossa

Le recenti elezioni hanno confermato alla presidenza del comitato di Messina il volontario, da oltre 25 anni, Antonio Chimicata

MESSINA – Antonio Chimicata, volontario da oltre 25 anni, è il presidente del Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana. Le elezioni dello scorso 19 maggio lo hanno confermato e insieme a lui, nel Consiglio Direttivo, sono stati eletti Franca Melita (già Vice-Presidente del Comitato), Maria Lembo (Allieva Infermiera Volontaria), Vincenzo Muscatello (già Delegato per l’Obiettivo “Preparazione della comunità e risposta ad Emergenze e disastri”) e Simone Frijia, quest’ultimo è stato eletto consigliere dai giovani volontari di età compresa tra i 14 anni e i 32 anni.

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine – le parole di Antonio Chimicata – a tutti coloro che hanno riposto fiducia in me e nei membri del nuovo Consiglio Direttivo. Mi impegnerò al massimo delle mie capacità per assolvere questo importante ruolo, assumendo un senso di responsabilità verso i volontari e tutte le persone che la nostra organizzazione assiste quotidianamente. In particolare, desidero infondere nei giovani la stessa influenza positiva che ho ricevuto dalla Croce Rossa durante la mia vita. Rivolgo i miei sinceri complimenti ai Consiglieri eletti, con i quali continuerò a collaborare per fare in modo che la Croce Rossa sia in grado di rispondere alle necessità delle persone con umanità e spirito di servizio”.

Chimicata: “Supportiamo i vulnerabili”

“Tra gli obiettivi del nuovo Consiglio Direttivo – continua il Presidente del Comitato di Messina – c’è, infatti, quello di consolidare ulteriormente l’assistenza nei confronti delle persone e delle famiglie in difficoltà, supportandole nelle situazioni di vulnerabilità che affrontano ogni giorno a causa di cambiamenti sociali, economici e ambientali. Intendiamo sviluppare attività dedicate alla protezione della salute del cittadino, alla prevenzione dei rischi ed alla risposta alle emergenze. È nostra intenzione diffondere una cultura della pace e della non-violenza, nonché dei Principi e dei Valori Umanitari, anche con iniziative volte alla promozione del Diritto Internazionale Umanitario”.