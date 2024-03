Cestino deiezioni canine da svuotare

Capita di frequente che i cestini di raccolta delle deiezioni canine siano stracolme. Spesso, però, la causa è il loro uso scorretto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, vorrei segnalare le condizioni in cui versa da alcuni giorni ormai il cestino per la raccolta deiezioni canine situato in via san Jachiddu. Messinaservizi non risponde, ma non si può andare avanti, così soprattutto in vista delle festività. Lì di fronte, inoltre, vi è la fermata del bus e non è piacevole stare in attesa con quell’odore sgradevole che c’è nell’aria”.

Giriamo la segnalazione alla presidente di MessinaServizi, Maria Grazia Interdonato, che, tuttavia, ha più volte rilevato che il problema evidenziato è spesso dovuto all’uso scorretto delle cassette di raccolta delle deiezioni canine.